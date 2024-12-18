茶湯會跨國聯名SEALOOK！6款海豹飲料杯超萌　加碼喝全新草莓飲

▲茶湯會聯名3D動畫新星「SEALOOK（海豹看看）」。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲品牌「茶湯會」首度找來3D動畫新星「SEALOOK（海豹看看）」跨國聯名，不僅一口氣推出6款限定飲料杯，還網羅多款超萌療癒周邊，像是海豹小玩偶、絨毛鑰匙圈等，鐵粉肯定不能放過；加碼還有全新款草莓飲品等喝。

▲6款飲料杯上都有超萌海豹現身。

茶湯會跨界聯名SEALOOK（海豹看看），一共打造6款限定飲料杯，特意使用6種顏色紙杯，印上超萌海豹角色搭配各種逗趣動作、表情的模樣，可愛到不行，12月20日起全門市正式換裝。

▲加碼推出4款限量周邊小物。

加碼推出4款周邊小物，包括「海豹小玩偶」、「海豹滑鼠墊」、「海豹造型矽膠冰塊模具」以及「海豹絨毛鑰匙圈（3款）」，售價180元至450元不等，預計2025年1月開賣，數量有限、售完為止，實際銷售品項依各門市為主。

▲茶湯會推出2款全新草莓飲品。

除外，迎接草莓季到來，茶湯會也開賣全新「極度莓好系列」，其中，「草莓四季春拿鐵」是以清爽四季春做為茶底，搭配香醇鮮奶，再加上新鮮草莓製成的草莓果粒醬，口感濃郁好喝；「草莓翡翠珍珠奶綠」則使用五薰翡翠綠茶特製成奶綠風味，結合酸甜草莓醬、軟Q珍珠，12月20日上市。

▲萬波聯名飛天小女警。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，萬波島嶼紅茶也找來美國人氣卡通《飛天小女警》推出一系列聯名，有2款限定飲料杯，其中「飛天小女警款」看得到3人氣角色花花、泡泡、毛毛可愛模樣，搭配使用英文呈現的經典台詞「糖、香料、一切美好的事物」，粉色杯身吸睛度十足，而「反派款」則是經典大魔王「魔人啾啾」和只想成為壞蛋的「阿米巴幫」組合，12月20日起正式上市，還有4款限定杯膜。

同步推出新品「蜜柑烏龍」，選用台灣在地水果「茂谷柑」搭配黃金烏龍調配而成，口感厚且甘醇，售價55元起，上市前3天（12月20日至12月22日）可享「大杯現折10元」優惠，每門市每日限量100杯，提醒甜度冰量須為萬波推薦「微糖少冰」才可享折扣。

▲磁吸牽手絨毛娃娃盲盒全台限量3500盒。

此外，更打造限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」，有花花、泡泡、毛毛再加上隱藏版魔人啾啾共4款，娃娃不僅可以當掛飾外，每個角色的手部都有磁力設計，讓角色們可以互相牽手，甚至還推出超可愛配件包括太陽眼鏡、專屬小包包以及珍珠奶茶，想互相搭配都沒問題。

萬波限定飛天小女警娃娃盲盒將於2025年1月10日於全門市開賣，只要購買「大杯蜜柑烏龍」即可以390元加購1個，單筆限購1個，全台限量3500盒包括花花、泡泡、毛毛3角色各限量1000個，魔人啾啾500個，各門市數量有限、售完為止。

▲飛天小女警紅包袋只送不賣 。

因應春節將至，萬波也推出飛天小女警紅包袋組，2025年1月10日起只要消費飲品滿200元即送1包，內含2款紅包袋，送完為止。