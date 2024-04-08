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1人1泊4食免3千元！桃園豪華露營車「加1元多贈1位」光吃4餐就划算

▲朋趣豪華露營車。（圖／天成飯店集團）

▲朋趣栗比樹屋適合帶著野餐籃，愜意下午茶時光。（圖／天成飯店集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

揪親友度假去！天成飯店集團旗下露營車品牌-朋趣推出「加一元多贈一位」超殺優惠，即日起至5月31日，周日至周五入住指定露營車款即享官網專案優惠價再85折，第三位入住只需再加一元，三人一泊四食最低8,416元起，換算下來一人2,805元，含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐，加碼送VR高爾夫1小時體驗。

▲朋趣豪華露營車。（圖／天成飯店集團）

▲▼即日起至5月31日，周日至周五入住指定露營車款即享官網專案優惠價再85折，第三位入住只需再加一元；雲端號可供2至4位入住。

▲朋趣豪華露營車。（圖／天成飯店集團）

「加一元多贈一位」澎派的餐食服務是一大亮點，下午食光14:00至17:00期間，Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品，可以野餐籃裝盛，於大自然中體驗野餐樂。晚餐則有BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。

入住期間，可免費暢玩旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等戶外遊樂設施，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫；想實際體驗高爾夫球揮桿樂的住客，還可享The Range桃園高爾夫練習場擊球3盒200元好康。 

▲朋趣豪華露營車。（圖／天成飯店集團）

▲朋趣早餐已於年後全面升級，內含「經典美式大拼盤」、「日式鯖魚朝食盤」、「古早味台式早餐」。

朋趣早餐已於年後全面升級，內含「經典美式大拼盤」、「日式鯖魚朝食盤」、「古早味台式早餐」，搭配陽光咖啡廳自助式早餐，多款台灣在地特色佳餚一次滿足。專案每日限量3間。

另外，兒童節過後，板橋凱撒大飯店推出「大人的兒童節」住房專案，今（8日）至5月31日止，入住每晚3,700元起，含隔日早餐隨行外帶組、大頑童甜食組及27樓行政酒廊「童」樂園入場券。

業者指出，「童」樂園將台灣夜市場景復刻到27樓行政酒廊，包含打彈珠、套圈圈、射飛鏢、吊瓶子、彈跳乒乓球等夜市必玩遊戲，以累積分數方式挑戰，體驗古早味夜市樂趣，完成挑戰後可至輕食區享用各式零食點心、咖啡或冷飲休息片刻。

關鍵字： 桃園旅遊 朋趣 天成飯店集團 露營車 板橋凱撒大飯店

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