身分證拿出來！與樂園「同年出生」　爽玩整天只要450元

▲民眾只要與六福村同樣在1979年出生，出示相關證件即可享優惠票價450元。（圖／六福村提供）



記者周姈姈／綜合報導

身分證拿出來！就有樂園為了迎接45周年慶，特別推出生日優惠，只要你與樂園「同年出生」，並在購票時出示相關證件檢驗，爽玩樂園整天只要450元；另外，六福村還有服裝優惠，活動期間穿動物花紋或迷彩衣服來玩，通通可享優惠票價699元，趕快揪朋友一起衝。

歡慶六福村45周年慶，六福村即日起至6月30日推出「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，並在現場購票時出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

另外，六福村即日起至6月23日還有「動物派對 一起來狂歡」優惠，平假日皆適用，活動期間穿動物花紋或迷彩衣服來玩，即可享優惠票價699元；提醒此優惠僅限上衣適用，花紋可為豹紋、斑馬紋（純條紋不適用）、虎紋、蛇皮紋等，花紋面積需達60%。

▲現在來劍湖山世界不僅能享「全民學生價799元」，還要再送「蓋婭莊園」門票1張。（圖／劍湖山世界提供）



劍湖山世界即日起至4月30日推出「全民學生價799元」，再加贈最美希臘風「蓋婭莊園」門票1張；即日起至6月30日，憑蓋婭莊園入園票票根，並在劍湖山世界購票出示，即可享2人同行999元優惠，提醒每張票根限購1組；即日起至4月30日，憑劍湖山世界主題樂園2024年購票票根，至蓋婭莊園可享入園票買1送1。