ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹人「青草湖踩天鵝船補助100」！外縣市民折50元　延長到6月底

▲新竹市青草湖水域活動　從4月1日起暫停開放。（圖／新竹市政府提供）

▲不同於走環湖步道，旅客還能以水上活動視角，沈浸在山光水色之中。（圖／新竹市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹青草湖近年已躍升SUP立式划槳、搭天鵝船勝地，為迎接夏天旺季，竹市府即日起推出「青草湖樂NOW環湖趣」活動，平日搭天鵝船可享100元補助優惠，外縣市遊客也有50元折扣，旅客能以水上活動視角，沈浸在山光水色的寧靜氛圍。

青草湖距離新竹市中心僅四公里，是不少新竹人自小的回憶。新竹市府於2007年啟動「青草湖重生計畫」，包含清淤湖泊、美化和景觀改造，整治後已成為適合全齡的水陸域活動去處。周邊也有無敵湖景步道、漫步湖畔的親水步道，湖光山色的風光同時也是新竹八景之一。

▲新竹市青草湖水上活動今（26）日起回歸。（圖／新竹市城銷處提供）

▲新竹青草湖近年已躍升SUP立式划槳、踩天鵝船勝地。（圖／新竹市城銷處提供）

城銷處表示，「青草湖樂NOW環湖趣」活動已開跑，市府祭出搭乘天鵝船「平日補助方案」優惠，原訂4月底截止，但因民眾反應良好，加碼延長至6月底，設籍竹市的市民，只要於現場填寫補助表單，並出示證件核對，即可享平日搭乘天鵝船每人一次100元的優惠，之後每次搭乘還可補助50元；外縣市遊客也可享每人每次50元補助，平日名額有限，每月額滿即截止。

▲新竹市青草湖水域活動　從4月1日起暫停開放。（圖／新竹市政府提供）

▲設籍竹市的市民，平日搭乘天鵝船每人一次100元的優惠，之後每次搭乘還可補助50元；外縣市遊客也可享每人每次50元補助。（圖／新竹市政府提供）

城銷處指出，青草湖水域遊憩活動符合「水域遊憩活動管理辦法」規範，為每位遊客投保水域活動責任險、開放時段內現場配置救生員，隨時觀察民眾操作狀況，鄰近的明湖消防分隊也是青草湖水域活動的最大後盾，確保民眾能玩得開心又安全。

關鍵字： 新竹市旅遊 青草湖 青草湖SUP 天鵝船

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

德國百靈三刀頭旗艦機王 百貨熱銷 買再送旅行盒

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366