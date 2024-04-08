新竹人「青草湖踩天鵝船補助100」！外縣市民折50元　延長到6月底

▲不同於走環湖步道，旅客還能以水上活動視角，沈浸在山光水色之中。（圖／新竹市政府提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新竹青草湖近年已躍升SUP立式划槳、搭天鵝船勝地，為迎接夏天旺季，竹市府即日起推出「青草湖樂NOW環湖趣」活動，平日搭天鵝船可享100元補助優惠，外縣市遊客也有50元折扣，旅客能以水上活動視角，沈浸在山光水色的寧靜氛圍。

青草湖距離新竹市中心僅四公里，是不少新竹人自小的回憶。新竹市府於2007年啟動「青草湖重生計畫」，包含清淤湖泊、美化和景觀改造，整治後已成為適合全齡的水陸域活動去處。周邊也有無敵湖景步道、漫步湖畔的親水步道，湖光山色的風光同時也是新竹八景之一。

▲新竹青草湖近年已躍升SUP立式划槳、踩天鵝船勝地。（圖／新竹市城銷處提供）



城銷處表示，「青草湖樂NOW環湖趣」活動已開跑，市府祭出搭乘天鵝船「平日補助方案」優惠，原訂4月底截止，但因民眾反應良好，加碼延長至6月底，設籍竹市的市民，只要於現場填寫補助表單，並出示證件核對，即可享平日搭乘天鵝船每人一次100元的優惠，之後每次搭乘還可補助50元；外縣市遊客也可享每人每次50元補助，平日名額有限，每月額滿即截止。

▲設籍竹市的市民，平日搭乘天鵝船每人一次100元的優惠，之後每次搭乘還可補助50元；外縣市遊客也可享每人每次50元補助。（圖／新竹市政府提供）

城銷處指出，青草湖水域遊憩活動符合「水域遊憩活動管理辦法」規範，為每位遊客投保水域活動責任險、開放時段內現場配置救生員，隨時觀察民眾操作狀況，鄰近的明湖消防分隊也是青草湖水域活動的最大後盾，確保民眾能玩得開心又安全。