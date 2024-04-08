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姓名中有「ㄏㄢˊ 」今天衝了！　「韓式料理5折吃」限時3天開跑

▲北村豆腐家4月推出4道全新料理。（圖／記者黃士原攝）

▲北村豆腐家最新優惠今天開跑。（圖／北村豆腐家提供）

記者蕭筠／台北報導

限時3天衝了！人氣韓式料理店「北村豆腐家」即日起連3天祭出最新限時優惠，只要姓名中有「ㄏㄢˊ 」，於門市點釜山豬肉湯飯可用5折加購經典韓式菜包肉，點黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲則可享黃金起司豆腐磚半價吃，小確幸快收下。

▲北村豆腐家4月推出4道全新料理。（圖／記者黃士原攝）

▲北村豆腐家新菜「釜山豬肉湯飯」。（圖／記者黃士原攝）

北村豆腐家即日起至4月10日限時3天祭出最新優惠，凡是姓名中有「ㄏㄢˊ 」，例如韓、寒、含、函、涵等至全台北村豆腐家用餐，點釜山豬肉湯飯可用半價129元加點經典韓式菜包肉，點黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲則可用半價94元加購黃金起司豆腐磚。

其中，3道為全新料理選擇，「釜山豬肉湯飯」是以豬大骨、豬腳肉熬製成雪白高湯，建議先品嘗原味湯頭，再依個人喜好添加蝦醬；「經典韓式菜包肉」把醃到入味的帶皮豬五花切成適口大小，再以高溫鐵盤煎出黃金顏色，再與韓式泡菜、黃豆芽和糯米椒一起包進生菜當中，大口咬下超滿足。

▲北村豆腐家4月推出4道全新料理。（圖／記者黃士原攝）

▲北村豆腐家新菜「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」。（圖／記者黃士原攝）

而「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」則選用朝天椒、黃燈籠辣椒、和豬骨長時間熬煮至金黃色澤，再放入酸菜增添香氣，搭配牛五花和、嫩豆腐等料，通通超欠吃。

▲身分證中「2024」任2碼，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣提供）

▲身分證對中3碼且指定方案可享馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣提供）

另，馬辣集團旗下「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」即日起至4月30日則有證件優惠等領，期間不限時段凡來店用餐，持身分證或健保卡或護照號碼對中「1、4、5」任2碼（可重複），並選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」，提醒須提前1日預訂位置並主動告知參加「4月升級活動」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 北村豆腐家 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

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