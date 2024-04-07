東京晴空塔優惠套票玩法！登上350米天空甲板　體驗江戶切子雕刻

▲東京晴空塔。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

晴空塔是東京的代表地標，為了讓旅客能更方便感受晴空塔的娛樂、美食、購物樂趣，現在推出「SKYTREE ENJOY PACK」優惠套票，能依照不同需求體驗包括和服租借、江戶切子玻璃雕刻體驗或是墨田水族館入場門票。以下就推薦駛用該套票的推薦玩法，從現代都會風景到體驗傳統工藝一次滿足。

▲晴空塔可以串連淺草地區一起玩。（圖／業者提供）



東京晴空塔因高達634公尺，又被譽為世界第一高塔。「SKYTREE ENJOY PACK」就包括晴空塔門票，讓旅客能從入口搭乘高速電梯到達350公尺的「天望甲板」，電梯內的主題會依照四季有不同的佈置，不僅能俯瞰壯觀的東京市景，天氣好時還有機會看到富士山，無論是白天或是晚上景色同樣迷人；而在離地451.2公尺最高處的「晴空佳境」還能享受在空中散步的樂趣，與三五好友一同拍照留念。

▲從晴空塔觀景台可以俯瞰東京風景。（圖／業者提供）

套票也可用來體驗傳統工藝。位於淺草的「創吉」體驗90分鐘親手製作日本傳統工藝「江戶切子」，透過專業職人的教學，旅客可以挑選專屬水晶玻璃器具加上細致的純手工切割技巧雕刻出種種花紋圖案適合收藏的伴手禮，製作完成後更可以在教室內的小型攝影棚為自己的江戶切子拍出美照，不僅如此，如墨田水族館、淺草和服租借或上野淺草線一日乘車券等都可搭配一同購買，使用QR Code入場節省排隊時間，玩得方便又划算！

▲墨田水族館水母發光透明地板。（圖／翻攝自Facebook／すみだ水族館）



而在晴空塔附設的購物商城「東京晴空街道」不僅擁有各式特色店，從潮流服飾、藥妝、特色伴手禮或體驗全都有，例如刀具專門店「TOWER KNIVES 東京」，販售各類專業及家庭用刀具；食品模型專門店「元祖食品模型屋」，不僅可以購買可愛又逼真的食品模型，還能體驗食品模型的製作，年滿4歲即可參加。