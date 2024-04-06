阿布達比最新奢華酒店開幕！限成人入住、24小時管家　享海灣美景

▲阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店新開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球奢華酒店再+1！全新「阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店」近日正式開幕，酒店位於阿布達比和杜拜之間的海邊，只接受成人入住，並有24小時管家服務，絕佳的地理位置讓旅客在酒店每一處都能享受海灣美景。

▲▼酒店的海景露台客房。

阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店共有22 間豪華客房和套房，並提供24小時管家服務。酒店建築風格取自希臘聖托里尼島，低矮的白色建築與海灘融為一體，讓天然純美的環境構成令人陶醉的美景，並能享受寧靜的海岸氛圍。

▲阿布達比聖托裡尼安納塔拉度假酒店大廳酒吧，望出去是絕美海色。

酒店內共設有2間餐廳，「Oia Oasis」餐廳呈現阿拉伯道地的美食饗宴，從清晨的香濃咖啡、甜點到午後的中東在地美食小點應有盡有；「Thalassa 餐廳」則可以品嚐以在地食材變化出的希臘美食及異國料，享受柔和音樂飄蕩在空間裡怡人氛圍。

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▲酒店泳池區。

此外，客人還可以前往安納塔拉芳療中心，享受呵護身心靈的理療服務。芳療中心將東西方的經典護理療程融為一體，推出結合傳統與前衛的護理方法，讓需要得到舒緩或找回活力的旅客們，在此將得到最完善的照顧，芳療中心同時備有休閒泳池、喜馬拉雅鹽蒸三溫暖、摩洛哥土耳其浴室，以及專為徹底放鬆而設計的芳療沐浴體驗。