住宜蘭日式主題飯店每人2225起！享免費升等　還能擼貓、餵羊駝

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭綠舞飯店即日起至4月30日為止推出「春日正好」一泊二食住房專案，6月底前入住每人2225元起，入住享房型升等禮遇，在最新擼LALA Sweets一邊享用下午茶一邊擼貓或舞饌燒肉丼定食、翌日豐富的自助早餐，還能與可愛爆表的園區萌寵們近距離餵食互動。

▲宜蘭綠擁有佔地5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

業者此次推出的住房專案，於6月底前平日入住享房型升等，如「玥」雙人房升等「綻」海景雙人房，「嵐」四人房升等「舞」四人房。住客可選擇至最新爆紅打卡點「擼LALA Sweets」體驗擼貓療癒下午茶，享受被可愛貓咪包圍的幸福感或舞饌日式料理享用燒肉丼定食；還可以換穿唯美浴衣，漫步欣賞5.7公頃的日式造景園區，並能親自餵食羊駝、水豚、梅花鹿、柯爾鴨及狐獴。

▲▼宜蘭綠舞內最新開幕的擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

而飯店內最新亮點，就是在園區內打造全新貓迷甜點店「擼LALA Sweets」。店內有曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同貓咪作為可愛的貓店長與客人互動，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束的玩耍互動及打卡拍攝萌照。

▲讓小朋友從小接觸食農教育，從在地農場就可以體驗。上圖為藤結教育農場採溫泉番茄。（圖／礁溪捷絲旅提供）

此外，隨著食農教育在台灣越來越備受重視，礁溪捷絲旅現在也與藤結教育農場合作，即日起推出向土地致敬住房專案，旅客可以免費體驗溫泉蕃茄採果、製作披薩，再入住溫泉飯店內享用館內設施，4人同行每人每晚1410元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲▼採完番茄後回飯店還可以親手製作披薩。

食安問題不斷發生，更顯得食農教育的重要性。藤結教育農場是礁溪在地知名以溫室方式種植番茄，更有產銷履歷驗證與生產追溯，更有DIY體驗遊程，旅客可以在農場裡親子採摘溫泉蕃茄，了解番茄種植過程、生長環境。

▲回到礁溪捷絲旅，還可以享受美人湯洗去一天疲憊。

礁溪捷絲旅此次住房專案也與農場合作，除了可以體驗採果外，可將採到的番茄帶回飯店，親手製作瑪格麗特Pizza，讓從手桿麵團開始，再鋪上新鮮溫泉番茄並撒上香濃起司，最後送進烤爐中火烤後即能上桌，實際體驗「從產地到餐桌」。同時，入住該專案更享隔日吃到飽早餐，並能享受館內溫泉大浴場設施。