登山小白必看！登玉山「7自保撇步」　避免高山症、讓路要靠內側

▲登上全台最高峰-玉山是不少台灣人的夢想，然而，除了事前需充足準備之外，到了山上，仍有許多眉角需留意。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

攀上全台最高峰-玉山是不少台灣人的夢想，然而，除了事前需充足準備之外，到了山上，仍有許多眉角需留意，像是上山時不妨縮短登山杖、下山可伸長用來支撐身體；遇到對向有人，讓路時要靠裡面，由於林道多半狹窄，也不能亂超車，除非前方的人願意讓路。

登山協作凱書兒同時也是嚮導，以下綜合他提出的專業意見，整理出7大登山安全撇步，新手不妨作為參考。

▲抵達登山口前，有顆刻有玉山登山口的巨岩，身為布農族人的凱書兒請大家一一到石頭前，雙手觸摸岩石，向祖靈告知來意，並祈求一切平安順利。（圖／記者彭懷玉攝）

1.爬山前，要敬山

原住民有敬山神的習俗，尤其布農族人擔任登山嚮導、山難搜救主力，山林自小對他們而言不只是神聖的獵場，更是祖靈居所，在進到塔塔加登山口前，有顆刻有玉山登山口的巨岩，身為布農族人的凱書兒請大家一一到石頭前，雙手觸摸岩石，向祖靈告知來意，並祈求一路平安順利。

▲登山包的整理相當重要，較重的睡袋、枕頭等物品放置最下層，接著依序放入衣物、盥洗用具，沿途的糧食、雨衣放上方或好找的口袋。（圖／記者彭懷玉攝）



2.登山包的整理

登山前，登山包的整理相當重要，較重的睡袋、枕頭等物品放置最下層，接著依序放入衣物、盥洗用具，沿途的糧食、雨衣放上方或好找的口袋，飲水則可攜帶一保溫瓶、一運動水壺。若以登玉山為例，單趟總計約1000-1500cc較為足夠。背包揹上身體後，可先調緊下方腰帶部分，讓腰腹部幫忙分擔背包重量，接著再調整背包肩帶，無需束太緊，避免壓迫胸腔影響呼吸，讓背包自然貼合身體。

3.高度適應、步伐節奏配速

登山最難的是調整呼吸，維持鼻吸鼻吐或鼻吸嘴吐，勿用嘴巴呼吸，避免稀薄空氣猛力進入鼻腔導致喉嚨乾，尤其在海拔高度超過3,000公尺的山岳，建議登山前一兩天吃丹木斯（Diamox），減緩高山症發作的機率。



《註：丹木斯(Diamox)為預防高山症之用藥，但對磺胺類藥品過敏、患有蠶豆症或懷孕的患者，不建議使用，需聽從醫師指示，必要時採取適當的藥品。》

▲玉山杜鵑花季即將開始，目前已有少部分高山杜鵑花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

就以登玉山為例，第0天不妨先到約2,500公尺的東埔山莊住一晚，隔天一早再起登，較能慢慢適應高海拔、氧氣稀薄的環境。此外，行進速率盡量維持在統一速度，像是背了超過30公斤器材的凱書兒，就是一步一腳印慢慢走、踏穩了再走，不心急、不趕路，才能安全抵達目的地。

▲背了超過30公斤器材的高山嚮導凱書兒（右1），就是一步一腳印慢慢走、踏穩了再走，不心急、不趕路，才能安全抵達目的地。（圖／記者彭懷玉攝）

4.底層衣、中層衣、防潑水防風外套必備

乍暖還寒的春季依然冷，出發登山前，建議購置排汗、防臭的羊毛衣和羊毛襪，中層搭配羽絨外套，外層以防潑水防風外套為佳（夏天可再多一件短袖排汗衫在最內層）。然而，登山時身體會很快熱起來，適時穿脫避免受寒或中暑，而山區天氣變化大，雨衣放在外側拉鍊袋較方便取用。

▲凱書兒說，對向有人時，若要讓路，切記一定要站在內側（山壁側）、背包往內靠，避免發生碰撞造成意外。（圖／記者彭懷玉攝）

5.禮讓對向行人記得站內側

「有人為了要讓對向人過，站在外側，卻被對方的背包掃到，直接跌進山谷...」凱書兒說，對向有人時，若要讓路，切記一定要站在內側（山壁側）、背包往內靠，避免發生碰撞造成意外。

6.什麼情況下可以超車？

通常登山客都是一整個隊伍前進，凱書兒認為，「縱使你覺得前面的人走得慢，但除非他想讓你過，不然是不能超車的。」





▲以登玉山主峰為例，從塔塔加登山口到排雲山莊，可左右手各拿一支杖，但從排雲山莊攻頂玉山主峰，只需要一支杖即可，因為另一手會需要抓鐵鍊往上攀。（圖／記者彭懷玉攝）

7.登山杖的使用

登山杖用來協助雙腳推動身體，分擔腿部肌肉的承受力，若長途登山最好備齊兩支。不過，以登玉山主峰為例子，從塔塔加登山口到排雲山莊長達8.5K，可左右手各拿一支杖，但從排雲山莊攻頂玉山主峰，只需要一支杖即可，因為另一手會需要抓鐵鍊往上攀。凱書兒建議，上山時，登山杖不妨縮短較好抓、下山可伸長用來支撐身體，登山杖作為輔助功能，不要過度依賴。

*提醒：山一直都在，鑑於0403大地震剛過不久，為避免土石崩落發生危險，請大家待日後安全時再出發。