台南北區走春一日遊攻略！喝牛肉湯送肉燥飯　朝聖月老廟求脫單

▲西羅殿牛肉湯在2023年入選《米其林指南》必比登推介。（圖／台南先生提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南一直是國旅最受歡迎的城市，每一區都有玩樂特色。《ETtoday新聞雲》就整理出鄰近台南車站的北區走春必吃美食、拜拜祈福與推薦飯店，跟著走一趟準沒錯。

▲西羅殿牛肉湯可是經典「台南人的早餐」。（圖／台南先生提供）

1.西羅殿牛肉湯

2023年入選《米其林指南》必比登推介的西羅殿牛肉湯，上榜前就已是經典的「台南人的早餐」之一，在地經營超過20年，使用當天現宰新鮮溫體牛，加上獨家秘方熬煮的湯頭，點湯還免費附肉燥飯，與限量供應的五花肉，推薦作為開啟一天的美好選擇，太晚去可能會吃不到。

2.開基玉皇宮

開基玉皇宮又名「舊天公廟」，許多人都會選擇過年走春時前往祈求一年順利，尤其每年被視為最吉祥的日子「天赦日」來臨時，更推薦到開基玉皇宮走一趟。

此外，從1月26日起至2月12日期間更首次邀請日本青森睡魔師「諏訪 慎」設計的蛇年燈籠來台展出，於廟前舉辦「青森睡魔燈籠展」，展出壯觀的睡魔燈，同時規劃「青森睡魔系列限量調酒地圖」，與知名酒吧「T.C.R.C」、「Bar Phowa」、「Bar Home」合作，推出一系列體驗。

例如知名酒吧「Bar Home」不僅推出特色調酒，並規劃出DIY金魚睡魔燈體驗，讓民眾在台南也能實際感受製作睡魔燈的樂趣。

▲在地經營超過一甲子的阿憨鹹粥。（圖／記者蔡玟君攝）

3.阿憨鹹粥

在地飄香超過一甲子的「阿憨鹹粥」，同樣是在地人大推的美食店家，菜單主要與虱目魚相關，除了鹹粥外，還有虱目魚湯、虱目魚肉燥飯、魚皮、魚香腸等選擇，平價又美味。

▲▼大觀音亭是台南4大月老廟之一。（圖／記者蔡玟君攝）

4.大觀音亭

新的一年想要脫單，那就一定要到「台南四大月老廟」之一的大觀音亭走一趟，這裡的月老又有另一個暱稱為「說媒月老」，有傳言指出，若想提親可以先來這裡參拜，有助於提親順利。

到大觀音亭參拜時也可和一旁的祀典興濟宮一起參拜，這裡有愛吃炸雞的虎爺，起因是曾有人還願時筊杯詢問虎爺最想吃什麼，得到的答案是炸雞，因此也可看到許多人會準備炸雞、雞腿當供品。

▲▼台南禧榕軒大飯店是府城首間擁有頂樓空中泳池的旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

5.住宿選擇：台南禧榕軒大飯店

距離台南火車站走路只要5分鐘的「台南禧榕軒大飯店」，最大特色就是擁有台南第一間頂樓戶外泳池，可以欣賞四周台南市區風景，飯店以日系風格服務為主打，更融入許多入住日本飯店可感受到的巧思設計在館內。

台南禧榕軒大飯店有180間客房、11種房型，平均坪數從9坪至21坪不等，除了基本房型外，全館約9成客房都擁有獨立蛋形浴缸，旅客在結束一天行程後能好好泡澡休息。