記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想吃吃看><

文、圖／滿分的旅遊札記

園區入口處，擺放重量級的巨型醬油好吸睛，不少旅人都來這玩拍這罐巨人喝的大醬油，參觀金蘭醬油博物館，需事前電話預約，門票可以兌換迷你版醬油及折抵館內消費，來訪金蘭醬油博物館，能參與導覽活動，跟著導覽員走進廠房，了解醬油製程的小知識，還可以玩拍古早味懷舊風的趣味場景，別忘了一定要品嚐季節限定的醬油霜淇淋唷！

桃園觀光工廠景點超級豐富，金蘭醬油博物館是滿分之前就想來的地方，由於金蘭醬油博物館入館是需要提前預約滴。可惜~滿分每次玩大溪，都忘了要先預約，這次總算學聰明了，一知道周末要去大溪，滿分平日就先打電話去博物館預約參觀，PS：觀光工廠假日休息，請平日電話預約唷！

入館時，警衛大哥會先確定預約資訊，確認身份後，就可以將汽車開入園區啦！

金蘭醬油博物館整個廠區佔地超廣大，停好車的滿分，興奮的在工廠裡遊逛，建築旁陳列的重量級金蘭醬油超吸睛，貪拍照的滿分，立馬衝上去前想要合影，不過，這罐巨人在喝的醬油真的很壯觀，以滿分的身高當比例尺，滿分也太小隻了吧！

滿分與巨人醬玩拍的差不多，咱們就準備進入博物館報到啦！金蘭醬油博物館入園門票為＄85/人，額外會送一瓶你版小醬油和折抵券＄50，工廠裡也有提供桃園的周邊景點資訊唷！

好古錐的迷你版金蘭醬油，約115ml，帶回去，下次煮菜炒飯可以拿來用。

等候導覽集合時間，朋友們可以先在館內逛逛，滿分發現金蘭醬油博物館裡的造景也好豐富，雖然場景裡也離不開滿滿的金蘭醬油商品，但～來醬油工廠，就是要拿著醬油才有fu嘛！有看到滿分背景是一整片的稻田嗎？沒錯～稻米就是製作醬油的重要元素之一唷！

朋友們也可以戴起斗笠玩變裝，感受一下，當農夫的辛勤啦！放心～館內冷氣開放，很涼爽滴，Kevin說，滿分是今天最輕鬆的農夫啦！

真的是太犯規啦！桌上還展示美味的佳餚，有控肉、滷肉、荷包蛋、蒸餃和小龍包，仔細觀察，這些料理都是離不開醬油調味的啦！滿分當天也跑來和小朋友一起玩扮家家酒，Kevin一直說，可以請你煮真的給我吃嗎（冏”）

來到金蘭醬油的小小賣場，這裡也有好拍滴，好繽紛的家用廚房，鍋碗瓢盆一樣都不少，還有很多資訊家電，重點當然還是金蘭醬油，當天也有旅人說，好喜歡這個廚房的規畫呢！

金蘭醬油|工廠導覽

等預約參觀的朋友都到齊後就開始導覽啦，金蘭醬油博物館先帶旅人們走進醬油工廠，由於在金蘭醬油工廠裡面製作的醬料非常多，所以，漫步在工廠時，也會聞到濃郁鹹鹹味道，沿途的味道還會不同，有鹹香味，也有酒香味，導覽人員介紹，味道是取決於工廠製作的醬料，因為金蘭醬油商品多樣化，每周都會有不同的排程。

接下來，咱們來到金蘭醬油的製造區啦，金蘭醬油是由黃豆、小麥、食鹽製麴發酵而成，最後再經過壓榨、殺菌、過濾和包裝就完成了，這一區是製作金蘭醬油的設備區與廠房，抬頭看到上面的輸送帶，想必就是運送原料滴。

白色巨型並排的桶子是金蘭醬油的發酵槽，發酵槽每一層樓都放置不同的原料，據說一桶發酵槽可以放置120噸的原料，導覽人員說園區裡一共有120桶的發酵槽，也就是說，當天我們看到的發酵槽僅三分之一啦。看到這麼多的發酵槽，就知道主要的醬油銷售，都是由桃園大溪這間金蘭醬油工廠來製作滴。

相當壯觀的發酵槽，滿分站過去對比也太大了，Kevin開玩笑的說，要是隨便一桶不小心打開，滿分可能就直接被醬油給淹沒了吧（哈！）導覽人員邊介紹金蘭醬油時，也會有獎徵答，答對的大小朋友，都可以獲得金蘭醬油隨行包，別小看金蘭醬油隨行包，在國外非常熱銷呢！

導覽人員跟著醬油的製程帶我們參觀廠房，由於當天是假日，廠房裡的人員都休假了，所以，咱們也只能參觀廠房與設備的外觀，最後咱們來到包裝區，經過一系列製作流程後，檢驗和包裝是醬油出貨最重要的一道關卡，由於醬油一旦破包就很容易壞掉變質，所以出貨前，都需要動用人力再次檢查，確保金蘭醬油的品質，才能出貨至國內外各地。

金蘭醬油|博物館導覽

換個場景，咱們來到室內金蘭醬油博物館，這裡介紹醬的起源，以及台灣醬油的發展，其實在清朝時期，就已經有台灣人在釀造醬油了。

相信大家對於金蘭醬油的品牌絕對不陌生，對於金蘭醬油的外包裝一定也都有印象，來到博物館，可以看到歷年的金蘭醬油包裝，還有金蘭醬油其他系列的產品，像是脆瓜、小菜心、筍茸、麵筋等等，坦白說，還蠻多產品滿分都有吃過耶！

了解金蘭醬油的產品後，來看看金蘭的大世紀，金蘭醬油在民國25年就已經成立公司了，那時的公司名叫大同商實業株式會社，怎麼這個名字，讓滿分想起了大同電鍋，據說是一開始不知道要用什麼名字，但再後來，就直接以金蘭醬油來命名啦。而且金蘭醬油的LOGO設計也很簡單，遠遠看過去，很像一顆小太陽呢！

也因為金蘭醬油再很早以前就有了，所以館內也有陳列當時使用的設備，像是舊時的打字機、打卡鐘和收銀機。

相當古早味的金蘭醬油木桶和玻璃瓶，黑色的玻璃瓶，有沒有很像啤酒呀！諺語有一種說法：黑矸仔裝豆油，就是在說滿分黑色玻璃瓶子裡的醬油啦！

金蘭醬油博物館裡，也有詳細的醬油製作流程，看到館內展示這麼多舊時釀造醬油的工作，再次覺得，現在能科技化真的是太方便了，尤其是台灣人真的很愛吃醬油呀，幾乎每一道料理好像都少不了醬油呢！

準備到金蘭醬油導覽的尾聲啦，來去試吃看看金蘭推出的各式醬料，滿分當天覺得親子和風醬汁還不賴，感覺可以買回家來作親子丼飯應該不錯。

醬油霜淇淋＄50／杯

金蘭醬油博物館還推出季節限定的醬油霜淇淋，黑呼呼的醬油冰淇淋，看起來有點像花生口味，入口時~沁涼甜滋滋，味道有點像是牛奶糖，但細細品嚐，真的可以嚐到醬油的鹹香滋味，滿分覺得醬油霜淇淋口味好特別，值得一嚐唷！

另外～金蘭醬油博物館裡也有販售許多商品，除了多樣化的醬料之外，也有相關的周邊產品，喜歡想要收藏的旅人，也都能來這裡選購。

滿分當天在金蘭醬油博物館裡玩的很愉快，其實金蘭醬油博物館展區沒有很大，大的是整座金蘭醬油的工廠和廠房設備，來參觀金蘭醬油博物館需要事前電話預約，主要是園區為了提供給旅人更優質的導覽服務，滿分覺得跟著導覽認識金蘭醬油工廠，覺得很有趣，除了能認識醬油的知識和歷史，還能玩有獎徵答，金蘭醬油博物館也有不少趣味的玩拍造景，能試吃醬料，還有體驗美味的醬油冰淇淋，有機會來大溪漫遊，也可適合順遊來這裡玩呀！

金蘭醬油博物館

地址：桃園市大溪區介壽路236號

營業時間：9:30 ~ 12:00 12:30 ~ 16:00

服務電話：03 380 1226#290

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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