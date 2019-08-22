點評：羊肉湯可以免費續太划了><

文、圖／周花花

雖然我對羊肉沒有到熱愛的程度，但有時還是會想吃，三重有很多家賣羊肉的名店，其中最常經過的就屬《天橋下北港李生炒羊肉》。民國66年創業，距今已超過40年歷史，是很多在地人從小吃到大的三重美食，炒羊肉、羊肉炒麵、羊肉湯、羊肉羹等各式熱炒，價格全落在150元以內，是個三五好友喝小酒，吃宵夜晚餐的好所在。

天橋下北港李生炒羊肉

推薦指數：★★★☆☆ 3顆星

一句短評：捷運三重國小站平價宵夜，推薦羊肉炒麵和當歸羊肉湯

《天橋下北港李生炒羊肉》位在三重三和路二段、文化北路交叉口，搭捷運至三重國小站，出口出來過個馬路就到了，不用一分鐘路程，附近這帶也就是三和夜市，聚集許多三重美食小吃，像《雲林鍋貼》、《店小二魯肉飯》、《餓店蒸氣吐司/厚切蛋餅》皆在此區。

《天橋下北港李生炒羊肉》因為位在天橋底下而得名，民國66年開業，距今已42年歷史，蠻多三重朋友跟我推薦過這家平價好吃，扣除公休的禮拜三，營業時間從下午4點開始，一路賣到凌晨12點，是三重吃宵夜小吃的好去處。

自行選定座位後，再拿菜單跟店家點餐，吃完飯才結帳，用餐環境是網路上比較多人所討論的，我只能說台灣路邊攤小吃大多如此啦。很難要求要多乾淨衛生，畢竟這區就是夜市，加上緊鄰大馬路邊，在意的人可以就不太適合來吃，但店家服務態度蠻好的，並沒有人氣老店的架子，看到我上完廁所出來，還貼心告知要去哪裡洗手，親切到讓我有些不好意思。

《天橋下北港李生炒羊肉》菜單如下，招牌就是沙茶炒羊肉、沙茶羊肉麵、生炒羊肉羹，其他海鮮熱炒都是一盤150元，有螺肉、脆腸、箭筍等菜色，較為特別的是，菜單看起來像是熱炒店，但店內是沒有提供白飯的，主食只有炒麵而已；我是有看到隔壁桌自帶白飯啦，可能常客都這樣做吧。

沙茶羊肉麵—70元

我其實沒有很愛吃油麵，但這麵炒得還不錯，沙茶香中帶甜，調味適中不過油不過鹹，單吃、配菜都適合，羊肉量雖然給得不多，可是肉質挺鮮甜的，我們也是點了炒麵後，決定加碼再點份炒羊肉。

沙茶炒羊肉—100元

沒想到炒羊肉與炒麵的作法不太一樣，羊肉炒得比較乾，不以醬汁方式，而是把乾沙茶包裹上去，吃下的第一口覺得有點甜，或許是所謂的南部口味嗎？油度對我來說稍高些，底層舖著的大量空心菜，也吸飽了油，炒羊肉吃來蒜頭氣味挺搶眼的，沒飯可配還真得不太習慣，整體來說我比較愛羊肉炒麵的料理方式。

生炒蛤仔—150元

蛤蜊新鮮度不錯，吐沙也有吐乾淨，調味以沙茶、蒜頭、九層塔為主調，同樣很下飯呀！真要說缺點的話，就是蛤蜊數量有點少，兩人分食吃得不過。

當歸羊肉湯—-100元

當歸湯甜味很足，店家表示可以免費續一次湯，羊排部份燉得蠻軟的，可以沾上豆瓣醬一起吃，滋味搭在一塊頗為合拍，若再訪想簡單吃吃，會點羊肉炒麵配當歸羊肉湯。

如果在三重國小附近，想要簡單吃個宵夜熱炒，羊肉愛好者，推薦可以考慮《天橋下北港李生炒羊肉》，炒羊肉就比較吃個人口味，如果喜歡重口味的蒜香的人，應該就會蠻愛的唷！

天橋下北港李生炒羊肉

地址：新北市三重區三和路二段228號

電話：02 2975 3258

營業時間：週四-週二16:00–00:00 (週三公休)

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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