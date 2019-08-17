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必吃香蒜手捏麵！高雄禾匠粥品麵食專賣店　口感Q、還有滿滿海鮮

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點評：餓了><
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▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

文、圖／姐妹淘部落客

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

想吃粥的時候沒太多選擇，大概就是連鎖的店家，比起常見的海產粥接近稀飯（飯湯），像禾匠這樣生米煮成粥的軟爛口感才是以往對粥的既定印象。

禾匠粥品麵食專賣店外觀

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

店門口看起來粥品跟麵食的種類相當多。

雞蓉玉米粥＄65

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

朋友因為吃壞肚子所以點了雞蓉玉米粥，上菜時跟想像中一樣清淡！

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

清淡的湯頭卻不會覺得無味，每一口都可以嘗到玉米熬粥的鮮甜。

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

雞蓉給的也不少，搭配油條吃的口感不差。

皮蛋豆腐＄30

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

皮蛋豆腐就是中規中矩，皮蛋很新鮮。

推薦香蒜手捏麵（乾）＄75

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

上菜著實被這個排場嚇了一跳，一整晚料多豐富，都快滿出來了。

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

滿滿的海鮮搭配肉燥拌麵，不時襯著香蒜的味兒很誘人，手捏麵的口感比麵疙瘩薄，還帶點Q勁，也不會太多麵粉，算是很特別的一道。

禾匠粥品麵食專賣店－菜單

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

今天點的品項有：皮蛋豆腐、香蒜手捏麵（乾）、雞蓉玉米粥

禾匠粥品麵食專賣店－後記

▲高雄禾匠粥品麵食專賣店。（圖／姐妹淘部落客提供）

有時候小店總會有些驚喜，點些沒聽過的菜名，來的時候居然不是地雷，算是不錯的用餐體驗，粥品的部分種類繁多，下次還會再來試試別的。

禾匠粥品麵食專賣店

營業：09：40－21：10
電話：07-3502797
地址：高雄市左營區崇德路295號
平均：$100-200/人【無刷卡】
推薦：香蒜手捏麵

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