櫻花雨下吃壽司！高雄日式料理　還吃得到「海鮮界的滷肉飯」

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點評：這麼多款握壽司...全部吃完一定很過癮

文、圖／姐妹淘部落客

悅誠廣場是高雄最新開幕的百貨廣場，也是高雄近期最新的打卡地標！裡面除了誠品書店以外，還有許多大大小小知名的美食品牌，而美食的部份包羅萬象，日、韓、中、義、港全都包！這家位在二樓的築富水產壽司專門店，是一家主打壽司料理的日式料理店，不同於其他美食櫃位，這裡還有專門提供外帶的握壽司便當！

堅持新鮮食材現點現做，絕非即期的淘汰食材，而且在百貨美食街有獨立座位還不收服務費！現場還有超浪漫的櫻花，讓你用餐時彷彿就像在櫻花樹下吃著日式壽司那樣浪漫！

悅誠築富水產外觀

築富水產壽司專門店就在最新開幕的悅誠百貨裡的二樓，坐電梯上來就能看到它！

外帶客座區





在正門的對面還有一區座位，是提供給外帶客人使用的座位區唷！

悅誠築富水產環境







築富水產算是少數百貨美食裡有主打外帶的店家！不只提供現點現做的壽司、丼飯料理，還有提供新鮮現做的握壽司便當可供外帶！

一整櫃滿滿各式各樣的握壽司，看起來就好療癒喔！在一般認知裡，都覺得會放在冷藏櫃裡的壽司都是品質較不好的或是不新鮮的，但是築富主打外帶壽司，所以他們家外帶盒的壽司都是當日新鮮現做的！很讚讚讚啊！！！8點過後，餐盒7折優惠！！想省錢吃好料就要抓對時間！





除了外帶，現場也有寬敞的用餐座位，上頭還佈滿粉嫩嫩的櫻花，就好像在櫻花雨底下吃飯一樣，好浪漫吶！！

推薦鮭魚卵親子丼＋套餐＄240＋99＝339





鮭魚卵親子丼是丼飯類CP值最高的一款！、每一份丼飯都可單點，也可以另外加99元升級套餐組合！※套餐內容有：沙拉、湯品、蒸蛋、小菜、飲料。





這份鮭魚卵親子丼的鮭魚卵，量給得非常之多啊！鮭魚卵本身價格也是貴貴的，這一碗直接鋪出一條河流來很海派啊！





鮭魚片的肉質偏肥嫩，剛好是我喜歡的肉質，鮭魚油脂香氣在嘴裡化散開來，肉質軟嫩鮮甜的滋味，感覺就在大海旁現切現吃一樣！











丼飯的米飯是醋飯，不是熱飯，醋飯煮得非常好吃！米飯Ｑ彈飽滿，帶有醋醬的甜味，就算單吃醋飯也能整碗嗑光的美味程度！搭配著一顆顆啵啵啵的鹹香鮭魚卵，吃起來不只增添口感，在嘴裡的滋味也更加豐富！









沒想到附餐99元的沙拉裡，也能看到小卷的蹤跡！搭配油醋醬吃起來，酸甜鹹香的滋味挺開胃的！

茶碗蒸吃起來有淡淡的柴魚高湯味，蒸蛋的口感滑嫩好吃，裡面的配料有蝦仁、蛤蠣跟雞肉，以附餐的茶碗蒸來說算很豐富很超值！





味噌湯裡面也是滿滿的配料，偏日式鹹香滋味的味噌湯裡，有鮭魚、豆腐跟海帶，味道順口、配料豐富，我個人很愛！

鰻魚丼＄280





這裡的鰻魚丼飯這麼大一片竟然300元不到！愛吃鰻魚的絕對必點啊！！！太划算太超值了！（一般的鰻魚飯價格都落在300-400元左右）





鰻魚料理的很不錯，外皮Ｑ彈肉質軟嫩綿滑，醬香濃郁又入味，不會有種鰻魚是鰻魚，醬料是醬料那種分開的感覺～





因為這裡的醬料，基底就是用鰻魚下去熬煮的，吃起來的味道鹹香濃郁，甜味則稍微偏淡一些～搭配一樣是醋飯的香Ｑ白米飯，吃起來也是幸福滿足的味道！！！

軟殼蟹壽司＄180





想吃花壽司系列的話，最推薦點軟殼蟹壽司，這外面比較少見，也是店家最推薦的招牌！

壽司裡面包了蟹味棒、小黃瓜跟炸過的軟殼蟹，一樣是薄薄的外層搭配上頭點綴的鮭魚卵。





軟殼蟹吃起來酥酥脆脆，裡面加了美式的黃芥末醬，增加味道的變化性，一口咬下豐富的口感在嘴裡滿滿的，吃起來相當滿足吶！

炸蝦壽司＄150

炸蝦壽司也是招牌之一，兩種味道很像，這裡的炸蝦、炸軟殼蟹都是現點現做現炸的，所以吃起來會帶點熱熱的感覺，跟一般的冷冷的壽司吃起來很不一樣～

炸蝦有另外包蝦卵美乃滋在裡面，吃起來口感更不一樣了！挺加分的！

焦糖鮭魚炙燒壽司＄35／貫

炙燒握壽司系列最特別的就是焦糖鮭魚！吃起來外層脆甜，鮭魚肉質軟嫩油滑又充滿鮭魚的鮮甜味，衝突的口感吃起來意外的絕配！

每次看日本料理的師傅在捏壽司時，都覺得帥氣滿分！食物也跟著加分！先捏好壽司後灑上紅糖，再用噴槍把糖烤融

就完成啦！

生干貝炙燒壽司＄55／貫

愛吃干貝的絕對不能錯過生干貝炙燒壽司，生食等級的干貝，鹹甜軟嫩的口感，搭配炙燒的香氣，吃一口就上天堂！

也太好吃了吧～果然新鮮就是美味！





建議干貝不要沾醬料也不要加哇沙米，吃原味的最能吃到干貝的鮮味！

推薦鰭邊肉炙燒壽司＄60／貫





不過我最愛的還是鰭邊肉，鰭邊肉就是一般人家講的比目魚。

炙燒過的鰭邊肉散發出濃郁的魚脂香～一入口在嘴裡散開入口即化，搭配軟硬適中的醋飯，延續魚脂香氣，堪稱是海鮮中的滷肉飯吶！！！



起司蝦炙燒壽司＄35／貫

這個起司蝦的起司味，非常非常非常之濃啊！！！！不是用一般的起司片，而是特調的起司醬，醬香濃郁的滋味令人印象深刻啊！絕對是起司控必點！



甜蝦握壽司＄50／貫





不過身為生食愛好者的我來說，我最愛的還是甜蝦，新鮮的甜蝦，口感吃起來鮮甜軟嫩黏滑，搭配香Ｑ甜的醋飯，吃起來完美呈現！



綜合握壽司＄180







不想花腦筋想到底要吃什麼壽司的話，也可以點一份綜合握壽司，裡面有干貝、雪蟹、鮭魚、鰻魚、甜蝦、鮪魚，六種願望一次滿足！

外帶-綜合握壽司＄220





因為太好吃，回家前又買了三盒回家孝盡我老媽，外帶盒裝的握壽司選擇蠻多樣化的！這個組合是我的最愛！！有鮭魚、鮪魚、蝦子還有玉子燒！

鮭魚新鮮肉嫩、油花均勻，一口吃下，鮭魚油脂的香氣在嘴裡散發，柔嫩的口感一吃就銷魂吶，以外帶的品質來說表現得非常好！

玉子燒的味道偏甜一些，是我愛的甜味，口感上吃起來比較水嫩一些，就是有點Juicy又有點空氣感的感覺～

外帶-綜合壽司＄160





還有經典的花壽司系列，這個組合一共有四種花壽司跟豆皮壽司。

花壽司裡面的配料挺豐富的，料比壽司米多的概念，有些花壽司外層的飯都厚厚一圈，料只有一咪咪，但是這裡的配料比剛剛好！





是蠟筆小新最愛的豆皮壽司～甜甜的豆皮香氣，搭配塞好塞滿的Ｑ彈醋飯，口感也是一級棒棒的吶，而且豆皮的厚度很足夠，不會薄薄一片，甚至還多到內凹包進去，這個我很滿意！！

推薦醃漬番茄-外帶（季節限定）＄70





雖然它不是壽司，但是只要我有來絕對會帶一盒回家。不！是會特地為了這份醃漬番茄跑來買！！這絕對必點必買必帶！

這醃漬番茄真的非常好吃！加入梅子一起釀製，小番茄蜜漬的非常入味，酸酸甜甜的梅子香氣，不過酸也不過鹹，吃起來是剛剛好的酸甜香，越吃越開胃！敲好吃吶！！！當我被壽司塞飽的時候，，只要再吃一口小番茄，胃又開了哈哈哈哈哈，繼續再戰！！！

※外帶盒無提供內用喔！

悅誠築富水產菜單





綜合握壽司、綜合壽司、醃漬番茄、鮭魚卵親子丼、鰻魚丼、軟殼蟹壽司。詳細菜單請看→悅誠築富水產壽司專門店菜單

悅誠築富水產-後記

如果我想外帶壽司第一個一定會想到築富，除了現場內用以外，還有專門提供外帶的櫃位，最棒的是每一樣壽司都是新鮮現做的！品質新鮮、用料又實在，價格上也算合理！而且不得不稱讚，他們家的壽司米少數吃過煮個很剛好的米飯，醋飯粒粒飽滿Q彈又香甜，任意搭配一樣新鮮的生魚片都很好吃吶！

現場內用的丼飯系列也很值得一試，像是份量超超值的鰻魚飯，整片的鰻魚飯竟然三百元有找！而且只要加99元就能享有超值套餐組合，愛吃鰻魚飯的絕對不能錯過啊！內用還能感受在櫻花下吃飯的浪漫氛圍，很適合情侶約會呀！

高雄悅誠築富水產壽司專門店



內用：11:00-13:30／17:30-20:00

外帶：11:00-22:00

電話：07-3950282

地址：高雄市三民區民族一路427號2樓

平均：$200-250／人【可刷卡】

推薦：醃漬番茄、鮭魚卵親子丼、鰭邊肉壽司

服務：有兒童餐

限制：築富目前暫不接受訂位

姐妹淘部落客

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