ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

櫻花雨下吃壽司！高雄日式料理　還吃得到「海鮮界的滷肉飯」

姐妹淘部落客 姐妹淘部落客

蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是..

點評：這麼多款握壽司...全部吃完一定很過癮
ETtoday餓勢力

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

文、圖／姐妹淘部落客

悅誠廣場是高雄最新開幕的百貨廣場，也是高雄近期最新的打卡地標！裡面除了誠品書店以外，還有許多大大小小知名的美食品牌，而美食的部份包羅萬象，日、韓、中、義、港全都包！這家位在二樓的築富水產壽司專門店，是一家主打壽司料理的日式料理店，不同於其他美食櫃位，這裡還有專門提供外帶的握壽司便當！

堅持新鮮食材現點現做，絕非即期的淘汰食材，而且在百貨美食街有獨立座位還不收服務費！現場還有超浪漫的櫻花，讓你用餐時彷彿就像在櫻花樹下吃著日式壽司那樣浪漫！

悅誠築富水產外觀

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

築富水產壽司專門店就在最新開幕的悅誠百貨裡的二樓，坐電梯上來就能看到它！

外帶客座區

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

在正門的對面還有一區座位，是提供給外帶客人使用的座位區唷！

悅誠築富水產環境

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

築富水產算是少數百貨美食裡有主打外帶的店家！不只提供現點現做的壽司、丼飯料理，還有提供新鮮現做的握壽司便當可供外帶！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

一整櫃滿滿各式各樣的握壽司，看起來就好療癒喔！在一般認知裡，都覺得會放在冷藏櫃裡的壽司都是品質較不好的或是不新鮮的，但是築富主打外帶壽司，所以他們家外帶盒的壽司都是當日新鮮現做的！很讚讚讚啊！！！8點過後，餐盒7折優惠！！想省錢吃好料就要抓對時間！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

除了外帶，現場也有寬敞的用餐座位，上頭還佈滿粉嫩嫩的櫻花，就好像在櫻花雨底下吃飯一樣，好浪漫吶！！

推薦鮭魚卵親子丼＋套餐＄240＋99＝339

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

鮭魚卵親子丼是丼飯類CP值最高的一款！、每一份丼飯都可單點，也可以另外加99元升級套餐組合！※套餐內容有：沙拉、湯品、蒸蛋、小菜、飲料。

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

這份鮭魚卵親子丼的鮭魚卵，量給得非常之多啊！鮭魚卵本身價格也是貴貴的，這一碗直接鋪出一條河流來很海派啊！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

鮭魚片的肉質偏肥嫩，剛好是我喜歡的肉質，鮭魚油脂香氣在嘴裡化散開來，肉質軟嫩鮮甜的滋味，感覺就在大海旁現切現吃一樣！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）


▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

丼飯的米飯是醋飯，不是熱飯，醋飯煮得非常好吃！米飯Ｑ彈飽滿，帶有醋醬的甜味，就算單吃醋飯也能整碗嗑光的美味程度！搭配著一顆顆啵啵啵的鹹香鮭魚卵，吃起來不只增添口感，在嘴裡的滋味也更加豐富！


▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

沒想到附餐99元的沙拉裡，也能看到小卷的蹤跡！搭配油醋醬吃起來，酸甜鹹香的滋味挺開胃的！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

茶碗蒸吃起來有淡淡的柴魚高湯味，蒸蛋的口感滑嫩好吃，裡面的配料有蝦仁、蛤蠣跟雞肉，以附餐的茶碗蒸來說算很豐富很超值！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

味噌湯裡面也是滿滿的配料，偏日式鹹香滋味的味噌湯裡，有鮭魚、豆腐跟海帶，味道順口、配料豐富，我個人很愛！

鰻魚丼＄280

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

這裡的鰻魚丼飯這麼大一片竟然300元不到！愛吃鰻魚的絕對必點啊！！！太划算太超值了！（一般的鰻魚飯價格都落在300-400元左右）

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

鰻魚料理的很不錯，外皮Ｑ彈肉質軟嫩綿滑，醬香濃郁又入味，不會有種鰻魚是鰻魚，醬料是醬料那種分開的感覺～

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

因為這裡的醬料，基底就是用鰻魚下去熬煮的，吃起來的味道鹹香濃郁，甜味則稍微偏淡一些～搭配一樣是醋飯的香Ｑ白米飯，吃起來也是幸福滿足的味道！！！

軟殼蟹壽司＄180

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

想吃花壽司系列的話，最推薦點軟殼蟹壽司，這外面比較少見，也是店家最推薦的招牌！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

壽司裡面包了蟹味棒、小黃瓜跟炸過的軟殼蟹，一樣是薄薄的外層搭配上頭點綴的鮭魚卵。

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

軟殼蟹吃起來酥酥脆脆，裡面加了美式的黃芥末醬，增加味道的變化性，一口咬下豐富的口感在嘴裡滿滿的，吃起來相當滿足吶！

炸蝦壽司＄150

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

炸蝦壽司也是招牌之一，兩種味道很像，這裡的炸蝦、炸軟殼蟹都是現點現做現炸的，所以吃起來會帶點熱熱的感覺，跟一般的冷冷的壽司吃起來很不一樣～

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

炸蝦有另外包蝦卵美乃滋在裡面，吃起來口感更不一樣了！挺加分的！

焦糖鮭魚炙燒壽司＄35／貫

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

炙燒握壽司系列最特別的就是焦糖鮭魚！吃起來外層脆甜，鮭魚肉質軟嫩油滑又充滿鮭魚的鮮甜味，衝突的口感吃起來意外的絕配！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

每次看日本料理的師傅在捏壽司時，都覺得帥氣滿分！食物也跟著加分！先捏好壽司後灑上紅糖，再用噴槍把糖烤融
就完成啦！

生干貝炙燒壽司＄55／貫

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

愛吃干貝的絕對不能錯過生干貝炙燒壽司，生食等級的干貝，鹹甜軟嫩的口感，搭配炙燒的香氣，吃一口就上天堂！
也太好吃了吧～果然新鮮就是美味！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

建議干貝不要沾醬料也不要加哇沙米，吃原味的最能吃到干貝的鮮味！

推薦鰭邊肉炙燒壽司＄60／貫

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

不過我最愛的還是鰭邊肉，鰭邊肉就是一般人家講的比目魚。

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

炙燒過的鰭邊肉散發出濃郁的魚脂香～一入口在嘴裡散開入口即化，搭配軟硬適中的醋飯，延續魚脂香氣，堪稱是海鮮中的滷肉飯吶！！！

起司蝦炙燒壽司＄35／貫

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

這個起司蝦的起司味，非常非常非常之濃啊！！！！不是用一般的起司片，而是特調的起司醬，醬香濃郁的滋味令人印象深刻啊！絕對是起司控必點！

甜蝦握壽司＄50／貫

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

不過身為生食愛好者的我來說，我最愛的還是甜蝦，新鮮的甜蝦，口感吃起來鮮甜軟嫩黏滑，搭配香Ｑ甜的醋飯，吃起來完美呈現！

綜合握壽司＄180

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

不想花腦筋想到底要吃什麼壽司的話，也可以點一份綜合握壽司，裡面有干貝、雪蟹、鮭魚、鰻魚、甜蝦、鮪魚，六種願望一次滿足！

外帶-綜合握壽司＄220

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

因為太好吃，回家前又買了三盒回家孝盡我老媽，外帶盒裝的握壽司選擇蠻多樣化的！這個組合是我的最愛！！有鮭魚、鮪魚、蝦子還有玉子燒！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

鮭魚新鮮肉嫩、油花均勻，一口吃下，鮭魚油脂的香氣在嘴裡散發，柔嫩的口感一吃就銷魂吶，以外帶的品質來說表現得非常好！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

玉子燒的味道偏甜一些，是我愛的甜味，口感上吃起來比較水嫩一些，就是有點Juicy又有點空氣感的感覺～

外帶-綜合壽司＄160

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

還有經典的花壽司系列，這個組合一共有四種花壽司跟豆皮壽司。

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

花壽司裡面的配料挺豐富的，料比壽司米多的概念，有些花壽司外層的飯都厚厚一圈，料只有一咪咪，但是這裡的配料比剛剛好！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

是蠟筆小新最愛的豆皮壽司～甜甜的豆皮香氣，搭配塞好塞滿的Ｑ彈醋飯，口感也是一級棒棒的吶，而且豆皮的厚度很足夠，不會薄薄一片，甚至還多到內凹包進去，這個我很滿意！！

推薦醃漬番茄-外帶（季節限定）＄70

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

雖然它不是壽司，但是只要我有來絕對會帶一盒回家。不！是會特地為了這份醃漬番茄跑來買！！這絕對必點必買必帶！

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

這醃漬番茄真的非常好吃！加入梅子一起釀製，小番茄蜜漬的非常入味，酸酸甜甜的梅子香氣，不過酸也不過鹹，吃起來是剛剛好的酸甜香，越吃越開胃！敲好吃吶！！！當我被壽司塞飽的時候，，只要再吃一口小番茄，胃又開了哈哈哈哈哈，繼續再戰！！！

※外帶盒無提供內用喔！　

悅誠築富水產菜單

▲▼高雄悅誠築富水產壽司專門店。（圖／姐妹淘部落客 提供）

綜合握壽司、綜合壽司、醃漬番茄、鮭魚卵親子丼、鰻魚丼、軟殼蟹壽司。詳細菜單請看→悅誠築富水產壽司專門店菜單

悅誠築富水產-後記

如果我想外帶壽司第一個一定會想到築富，除了現場內用以外，還有專門提供外帶的櫃位，最棒的是每一樣壽司都是新鮮現做的！品質新鮮、用料又實在，價格上也算合理！而且不得不稱讚，他們家的壽司米少數吃過煮個很剛好的米飯，醋飯粒粒飽滿Q彈又香甜，任意搭配一樣新鮮的生魚片都很好吃吶！

現場內用的丼飯系列也很值得一試，像是份量超超值的鰻魚飯，整片的鰻魚飯竟然三百元有找！而且只要加99元就能享有超值套餐組合，愛吃鰻魚飯的絕對不能錯過啊！內用還能感受在櫻花下吃飯的浪漫氛圍，很適合情侶約會呀！

高雄悅誠築富水產壽司專門店

內用：11:00-13:30／17:30-20:00
外帶：11:00-22:00
電話：07-3950282
地址：高雄市三民區民族一路427號2樓
平均：$200-250／人【可刷卡】
推薦：醃漬番茄、鮭魚卵親子丼、鰭邊肉壽司
服務：有兒童餐
限制：築富目前暫不接受訂位

姐妹淘部落客
蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。
部落格粉絲團IG

關鍵字： 高雄悅誠築富水產壽司專門店 高雄美食 三民美食 達人美食 美食情報 姐妹淘部落客

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

一個人也能吃！屏東最新火烤兩吃　飲料、滑蛋瘦肉粥任你吃

秒飛日本！高雄懷石料理免千元　「湯蛤蠣」淡淡柚子香超爽口

新開幕！高雄都市叢林風餐廳　必吃奶油松露野菇厚培根管麵

真的用大碗公裝！高雄人氣剉冰店　還推出泰式奶茶新口味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

義大利必知3大旅遊新制度

高雄必吃爆漿半熟蛋雞油拌飯！

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

達人推薦台東必吃10項美食

澳洲「地球肚臍」烏魯魯巨岩10月關

八德人氣麵食館牛肉麵有8種口味！

100元租「歐洲宮廷服」在城堡拍美照

「隱藏版海景小鎮」通霄這樣玩！

礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座

熱門行程

最新新聞更多

Krispy Kreme推荔枝、芒果..

肉圓一顆只要20元！三重幽靈三輪車

高雄日式料理櫻花雨下唯美吃壽司！

大稻埕將開新書店！迷宮藏書6千本

大阪臨空城Outlet豪華露營202..

免開車！北海岸5大清閒看海處

華航也拚了！機票來回最便宜2千3起

台中限量多汁燒鵝、鵝油拌飯會上癮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366