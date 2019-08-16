美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：台南真的很多美食餒><

文、圖／愛比妞

葉明致麵舖，這家可以說是台南近期熱門的麵店葉明致麵舖，打破傳統麵攤，店內還有冷氣吹，有著文青風裝潢，而且店內空間及客席區還不小呦，每到吃飯時間，還要排隊等候呢～

葉明致麵舖前身其實是好擠早午餐，店址在青年路可不可紅茶旁邊巷子進入，距離台南火車站其實也不算遠，沿途可以逛北門路慢慢走過來。





假日午餐時段前往，用餐人潮滿滿滿，建議想吃的朋友可以提早前往，店內風格跟之前其實沒有太大改變，只是販售的餐點類型完全不一樣！

台南火車站周邊美食葉明致麵舖店內有一樓及二樓，二樓客席區座位數比較多，挑高空間明亮舒適，重點是!這炎熱的天氣，想來碗平價麵食還有冷氣可以吹，真的是一大享受。葉明致麵舖除了年輕客群以外，我發現也有許多家庭客來用餐。

葉明致麵舖菜單menu

先來看看當天點了那些餐點吧～

意麵／乾 （小）$45

餛飩意麵／乾 （小）$55

貢丸湯$30

滷蛋$10

油豆腐$10

滷丸$10

古早味紅茶 $18

滷蛋$10／油豆腐$10／滷丸$10

這幾樣算是吃意麵常見的滷味，除了這幾樣以外，還可以到一樓夾取其他滷味呦～

貢丸湯$30

貢丸口感Q彈，清爽的湯加上點胡椒、香菜提味，帶點油香滋味，也是搭配意麵的好朋友。

滷味直接到一樓夾取，每個人夾的都不一樣，所以我就沒寫價錢囉。滷味也不錯吃，像是竹輪、黑輪、肉...等滋味鹹香，吃意麵就是要來點滷味才澎拜。

意麵／乾（小）$45、餛飩意麵／乾（小）$55

這兩者差別在於有沒有餛飩，意麵吃起來的滋味是一樣的，麵條不會太爛，且帶有蒜香順口。

古早味紅茶 $18

吃麵也要配個飲料啊！紅茶18元，而且瓶子也美美的！喝起來不會太甜膩，也著古早味紅茶特有的香氣，也算是來這裡必點。喜歡吃麵食的朋友，又多一家可以選擇啦。環境上美美的，餐點價位平價，小資族來說也是很可以～

葉明致麵舖

地址：台南市中西區青年路226巷4號

電話：06 223 1226

時間：10：30－21：00（週一公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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