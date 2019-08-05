訪／最小登山客才8歲！一家10口嘉明湖畔敬禮國旗　感動上千山友

▲詹家10人登上嘉明湖照感動千人。（圖／詹惠萌授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者陳涵茵／採訪報導

一張全家大小在嘉明湖畔排排站的照片感動上千山友，六大四小的登山隊伍在海拔3310公尺高，對著國旗敬手禮、唱國歌，唱著登頂的感動也唱出對百岳的敬畏，天使的眼淚則在後頭閃閃發亮。

照片中的主角是詹家姊弟，兄弟姊妹五人加女婿成功帶著四個小孩登上嘉明湖，整團最小的只有8歲，花了整整3日共走了27公里，連一般大人都吃力的行程，8歲、10歲、12歲的孩子竟做到了。「過程中當然孩子們會抱怨走不動、會哭鬧，但這時候先停下來休息，把好吃的食物拿出來就沒事了。」詹惠萌笑著說。

▲此團最小的登山客只有8歲。



別人的家族旅遊是去樂園，詹家的家族旅遊不是在山上就是在海裡，五人從小學習跆拳道都是運動好手，長大各自成家後，放假也都想辦法帶著孩子往外跑。對詹惠萌來說小孩不需要補習班、不需要多餘的才藝課，待在戶外可以學到更多，給孩子健康體能與快樂童年也是份大禮。

說起詹家與百岳的淵源，得從詹家大老開始說起，詹惠萌的父親生前熱愛爬山，還在世時就曾登頂過3次玉山，就連臨終前的遺願也是希望能再看一次玉山上的風景，五姊弟更在父親百日時一同帶著骨灰攻頂，此後，沒事往山裡跑彷彿成了詹家不成文的家規。而此次成團，全因長期定居在中東卡達的家中三姐剛好帶小孩回台度假，決定一同前往嘉明湖，希望給孩子不同視野及高度。

身為四個孩子的媽，詹惠萌育兒自有一套方法，擔心他們體力不能負荷，爬合歡山前，先進行魔鬼訓練從貴子坑－清天宮－向天山－面天山當日來回健行，長達15公里路程共爬了6小時。

她憶起：「經過事前訓練，8歲兒子知道這次爬山大概是怎麼一回事，出發前開始打滾哭鬧說不想去，但我告訴他這是家族旅遊，是大家一起的事，等你長大就可以自己決定去或不去。」團結、堅韌與不怕挑戰是她一直以來想對孩子訴說的，但她選擇不說，她要他們親自感受。

▲10人攻上嘉明湖。（圖／詹惠萌授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



至於照片中那張令人感動的國旗照，詹惠萌則說：「那面旗其實是寶島登山隊嚮導翁彊帶上去的，政治議題總是敏感，但他打從心底愛山、愛台灣，就算不一定會拿出來，但爬山總是帶著它。」到了嘉明湖嚮導問大夥想不想拍張照，於是有了這張照片，對此，長期定居在中東卡達的三姐非常感動，她也總在國際日時端出珍珠奶茶、蚵仔煎，想辦法讓世界看見台灣。

「孩子這麼小這樣安全嗎？」這是大部分台灣父母看事情的角度，也是留言中最多的聲浪，為人母的詹惠萌當然做好了萬全準備才上山，甚至在山上連兩晚都不敢闔眼，怕狀態較不好的孩子高山症發作，但她想對大家說，千萬不要小看小朋友，他們不僅有時體能比大人好，恢復力也很強大，大人反而要先鍛鍊好自己呢。

▲林務局希望山友可以多背一公斤石頭至4.8公里處，以作鋪路使用。（圖／詹惠萌授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



除了堅持到底的意志力訓練，詹惠萌強調「無痕山林」是這次最想教育的課題之一，除了能分解的排泄物，其餘都得靠自己帶下山，學習環保、也學著對自己負責任。

山中小教室可不止這一堂，在向陽派出所旁有座石堆，所方希望登山客們能一人一公斤幫忙背上4.8公里處，為鋪路工程盡一份力。此次同行的唯二壯漢幫忙各自背了1公斤，詹惠萌告訴孩子現在背不了一公斤，但每個人包裡也放進一顆小石頭，盡小小的力量，未來的路上也要學著幫助他人、好好做人。

▲一人幫忙拿一顆小石頭上山。



有趣的是當大人們問孩子們說，下次還要爬山嗎？口徑一致都是回答：「不要」，儘管如此，詹惠萌只淡定回應下次大家還要一起爬雪山喔。