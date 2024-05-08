桃園橘子園裡的隱世咖啡！宛如宮崎駿動畫場景　還有開放寵物友善

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

超神秘的秘境咖啡廳，這間應該可以算第一名了，經營3年了，在網路上卻沒有任何的網路資訊，而且詢問在地人更是一問三不知，這樣低調的咖啡廳就是這間位於桃園龍潭的青山吉田，走進裡頭宛如世外桃源的畫面感，而且更有一種誤闖宮崎駿電影場景的錯覺。更是我超級推薦的桃園景點，同時也是桃園寵物友善咖啡廳。

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如果各位前往的話千萬不要導航「青山吉田」

因為會把各位帶到其他地方。請各位導航「三不五食」餐廳即可。這裡有其他景點，像是繞山花還有三和青創園區與三不五食餐廳都是步行5分鐘內能抵達的地方。我們每一間店都進去詢問：請問青山吉田怎麼走，結果也沒有半個人答的出來。最後正當我們要放棄尋找的時候剛好在不遠處的橘子園遇到了咖啡廳的女主人，這時候才讓我們找到。而要前往青山吉田，就在三不五食停車場旁邊的小路走進去即可到達。

青山吉田環境

青山吉田除了有咖啡廳以外，最主要的是提供橘子園讓旅人可以前往採摘。所以秋天時節各位有前往的話，也可以順便來DIY採橘體驗。在橘子園中佇立一棟木造的建築，聽女主人說，這間木建築都是以二手木製品與木窗東拼西湊而成的。也因為這樣不規格型的線條感，也讓人感覺好像來到了宮崎駿電影般的場景。

這裡沒有冷氣，卻有屬於大自然的自然風

走進空間裡，還有木質氣味，但那種香氣是帶有潮濕氣味的那種，這種氣味越聞越熟悉，很像以前過年回到阿公阿嬤家，會有氣息。也因為這樣的味道，彷彿讓我重返兒時的鄉下生活。目前青山吉田也有提供野餐的服務，各位可以拿著女主人所準備的餐點，然後帶到橘子園下進行野餐。

▲青山吉田中也可以買到以橘子製作的清潔劑。

▲這裡有設置三面門窗，有三個路口都可以拍到建築的不同角度。

餐點介紹

青山吉田屬於預約制的咖啡廳，如果突然來的話，就真的要看運氣了。像這次我沒有預約到，但是好加在剛好遇到女主人，但也因為沒預約所以有些餐點都沒有提供。只能喝到飲品還有這邊的甜點。

橘子酒釀

這裡有很多飲料都是選用園區中自己種植的水果來製作，其中這款橘子酒釀我真的大推特推，而且喝完莫名有飽足感。酒釀是屬於客家人非常經典的料理，但現在真的超級少可以品嚐到酒釀融入飲品中了，所以在這裡可以品嚐到這款飲品，真的很叫人回味。而且這款飲品真的非常佛心，橘子果肉多到根本吃不完，而且加入酒釀更是增添風味與漸層感。

洛神花氣泡飲

這裡的洛神花也是店家種植的，還有巴斯克乳酪蛋糕也非常的有水準，在炎炎的夏日中喝起來特別的解暑。這裡冬天還有圍爐煮茶的選擇，完完全全有打到我的靶。我有跟店家要他們拍的照片來給各位參考。

菜單Ｍenu

青山吉田

地址：導航「三不五食」

電話：0981－179－012、0988－039－841

營業時間：09：00－16：00

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