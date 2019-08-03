直擊／8萬人看「大稻埕煙火秀」！愛心、音符480秒不間斷照亮夜空

記者彭懷玉／台北報導

你今天到延平河濱公園看煙火了嗎？「2019大稻埕情人節」最受矚目的「煙火秀」晚間8點準時施放，整整8分鐘不間斷閃耀夜空，以愛心形、音符、LOVE和火樹銀花等圖樣點亮淡水3至5號碼頭，璀璨煙花照映河面，配合「我願意」、「新不了情」、「私奔到月球」等9首經典情歌，將現場氣氛炒到最高點。

▲「2019大稻埕情人節」最受矚目的「480秒煙火秀」今晚8點準時施放。（圖／記者徐文彬攝）

▲從Citizen M飯店房間捕捉大稻埕煙火秀。（圖／記者徐文彬攝）

2019大稻埕情人節於3、4日兩天在延平河濱公園舉行，主辦單位表示，現場聚集約8萬人次，煙火秀晚間8點準時施放，以「萬人一起唱情歌」為主題，煙火秀與9首「我願意」、「私奔到月球」、「新不了情」、「今天你要嫁給我」等膾炙人手的情歌結合，一邊看浪漫煙火秀、一邊聽情歌，伴隨迎面而來的夏夜河風，感受視聽覺皆滿分的情人夜。

▲延平河濱公園4號水門拍攝大稻埕煙火。（圖／記者林敬旻攝）

▲大稻埕煙火秀吸引眾多情侶前來。（圖／記者范綱儀攝）

煙火秀結束之後，仍有不少民眾留在現場繼續逛市集、拍美照、吃美食，雖然擁擠但不至於有推擠的情況，約半小時左右即可順利離開現場，建議民眾均從3、5號水門口進出，現場活動於晚間9點結束。

▲下午4、5點開始湧現人潮，沿河濱整排，腳架早已被攝影師卡好位。（圖／記者林敬旻攝）

今下午台北氣溫高達33度，下午4、5點開始湧現人潮，沿河濱整排，腳架早已被攝影師卡好位，從捕捉日景、夕陽到夜晚星空高掛，尤其接近7點時，火紅太陽到夕陽餘暉映照河面的剪影畫面，每分每秒都讓人忍不住按下快門，捕捉難得的景緻。

▲火紅太陽到夕陽餘暉映照河面的剪影畫面，每分每秒都讓人忍不住按下快門。（圖／記者彭懷玉攝）

今年主題訂為「萬人一起唱情歌」，邀請黃品源、潘越雲等知名歌手，以及茄子蛋、美秀集團、BOXING等樂團，接力演唱一首首經典情歌，炒熱現場氣氛。

▲茄子蛋演唱。（圖／記者林敬旻攝）

此外，5號碼頭附近也有「愛情塗鴉牆」、「粉紅浪漫花牆」讓情侶美拍，以情人節為主題的愛情文創市集共有38家，並特地請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願就有機會求得限量傳愛漂流瓶，眾多文青手作市集，4號水門處更設有免費WiFi熱點與在地遊程推薦等服務。





▲粉紅浪漫花牆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲愛情塗鴉牆。（圖／記者彭懷玉攝）

逛累了想吃點東西，活動現場有25攤胖卡餐車提供多樣化美食，包含知名冰品Ice Monster、金金良甜等大稻埕限定的抹茶、愛玉系列刨冰，讓民眾消消暑，即使今天沒看到煙火，明天從下午2點到晚間9點也能來逛市集、嚐美食，在河濱公園散散步，提前感受七夕浪漫氣氛。

▲明天下午2點起也能來逛市集、嚐美食，在河濱公園散散步，提前感受七夕浪漫氣氛。（圖／記者彭懷玉攝）