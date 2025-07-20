ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南港飯店牛排吃到飽延長到9/30　299元可加購焗烤龍蝦

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽延長到9/30。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽延長到9/30。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽活動再延長，即日起至9月30日的周一至周五供應，899元起就能享有牛排套餐無限續點。活動期間再加碼，每人可用299元加購半隻黑松露奶油焗烤龍蝦。

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧爐烤牛排吃到飽活動延長到9月30日，主打以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽延長到9/30。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

▲除了牛排吃到飽，歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶無限享用。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

除了牛排吃到飽，歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶無限享用，同時每人再送1份哈根達斯冰淇淋。周一至周五供應（周五晚上不供應），午餐899元+10%，假日1090元+10%。

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽日前也回歸，Lobby Lounge每日晚間6點至9點都有「肉食享肋‧豪吃之夜」活動，今年全新升級，除爐烤美國肋眼牛排主菜，再推出全新BBQ豬肋排選項，讓不食牛肉的消費者也能大飽口福。此外，過往附餐品項僅供應1次，回歸後全面升級為自取餐檯無限享用，愛怎麼吃就怎麼吃。

「肉食享肋‧豪吃之夜」牛排吃到飽活動即日起至12月30日，每日限量供應，需提前一日訂位，同桌賓客需點選相同方案，每人1,280元+10%，假日、連續假期不加價。

關鍵字： 美食雲 六福萬怡 牛排吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

推薦閱讀

盤點今年6家台南新入選餐廳

盤點今年6家台南新入選餐廳

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

299元牛排+自助吧吃到飽

299元牛排+自助吧吃到飽

民國35年創立扁食麵！從清晨賣到深夜

民國35年創立扁食麵！從清晨賣到深夜

直飛法式山城「桃園-大叻」11/2開航

直飛法式山城「桃園-大叻」11/2開航

開箱全新廣島車站大樓商場

開箱全新廣島車站大樓商場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

299元牛排+自助吧吃到飽

全台最大「貴族世家」全面線上訂位

石垣島渡輪將開航　旅遊業：恐衝擊離島觀光

夏季旅展必搶！日本團費10年來最低

北投老宅閣樓藏日式咖啡秘境！

直飛法式山城「桃園-大叻」11/2開航

台中「功夫上海手工魚丸」口感軟嫩　必點蔥油拌麵香氣逼人

橫濱牛排再推平日午餐不限時

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

盤點今年6家台南新入選餐廳

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

299元牛排+自助吧吃到飽

民國35年創立扁食麵！從清晨賣到深夜

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366