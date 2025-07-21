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「澳」氣登場　雪梨墨爾本這樣玩最對味

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲雪梨歌劇院在金色夕陽下綻放優雅光芒。

穿梭於雪梨的現代風華與墨爾本的自然逸境，走訪文化地標、世界遺產與珍稀生態景觀。踏上由天海旅行社規畫的澳洲雙城之旅，無論您是親子同遊、首次造訪，還是尋求深度體驗的旅人，都能在這趟結合美景、美食與野趣的旅程中，收穫專屬於自己的感動時刻。

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲雪梨港灣遊船，美食與燈火相伴。

深入探索世界知名的雪梨魚市場，這座南半球最大的魚市場不僅是品嚐最新鮮海味的絕佳場所，也是一個融合美食與城市文化的地標。緊接著前往澳洲代表性建築雪梨歌劇院，天海旅行社安排專業導覽，帶您入內深度了解這座世界文化遺產的建築細節與藝術靈魂。

搭乘雪梨港灣遊船，在悠揚樂聲與精緻晚宴中，一邊品味美食，一邊飽覽雪梨港灣大橋、豪宅區與城市天際線，夜色下的雪梨令人沉醉。

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲三姊妹岩述說著傳奇故事，是壯麗自然中的神秘地標。

此行另一重點為壯麗的藍山國家公園，這座被聯合國列為世界自然遺產的森林寶庫，以遼闊的尤加利樹海與奇岩峭壁聞名。旅客將搭乘全球最斜的鍊纜車深入幽谷，再以觀景纜車凌空俯瞰壯闊峽谷，步行至神秘的三姐妹岩與回音角，親身感受大自然的鬼斧神工與原住民的傳奇故事。

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲搭乘百年歷史的蒸汽小火車，穿越丹頓農山區的雲霧森林。

造訪雪梨奧林匹克運動公園後，旅程轉往時尚與藝術並重的墨爾本。在當地最受歡迎的DFO折扣購物中心盡情購物，沿著亞拉河畔散步，感受城市與自然的和諧共存，隨後深入丹頓農山區，搭乘百年歷史的普芬古董蒸汽火車，穿越雲霧森林與山嶺，彷彿進入童話場景。

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲小藍企鵝，成就全澳最療癒的自然奇觀。

前往Maru動物園，近距離觀賞無尾熊、袋鼠與袋熊等澳洲特有動物。傍晚時分，專車前往維多利亞州南端的菲利浦島，觀賞舉世聞名的神仙小企鵝歸巢。成群結隊的小藍企鵝搖搖晃晃踏上海灘歸巢，是此行最療癒的自然奇觀之一。

「澳」氣登場 雪梨墨爾本這樣玩最對味（圖／shutterstock）

▲墨爾本的有軌電車穿梭在古典建築與現代藝術之間。

旅程尾聲則深入墨爾本市區，探訪維多利亞市場、聖派翠克教堂、以及費茲洛花園，感受濃厚的歐風人文氣息。穿梭於風格濃厚的咖啡巷與色彩斑斕的塗鴉牆，讓人彷彿走進一場城市裡的藝術盛宴。並搭乘墨爾本獨有的有軌電車，以最在地的方式，畫下完美句點。

★推薦行程：
酷玩澳洲 雪墨七日
https://reurl.cc/jrMQVZ

●行程特色：
˙藍山國家公園：鐵鍊纜車、空中觀景纜車、三姊妹岩
˙雪梨歌劇院：入內參觀＋專業導覽
˙雪梨港灣大橋 & 港灣遊船晚宴
˙Maru動物園：近距離接觸無尾熊與袋鼠
˙丹頓農山區：搭乘百年古董蒸汽小火車穿越雲霧森林

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 澳洲 雪梨 墨爾本 雪梨歌劇院

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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