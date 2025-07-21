BAC「夏日爆芒果餡蛋糕」開賣　吃得到爆餡芒果流心

▲BAC推出全新「夏日爆芒果餡蛋糕」。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」推出全新「夏日爆芒果餡蛋糕」，選用當季芒果結合爆餡流心，搭配巧克力湯種戚風，每一口都能吃到濃郁果香滋味，即日起於全門市限時開賣。

▲夏日爆芒果餡蛋糕吃得到3重芒果滋味。

BAC即日起至8月17日限時開賣「夏日爆芒果餡蛋糕」，選用鬆軟巧克力湯種戚風蛋糕，夾入綿密芒果雲朵甘納許內餡，蛋糕中心則搭配新鮮芒果流心，頂層再放上飽滿多汁當季鮮切芒果，一口就能吃到3重芒果滋味，6吋售價990元、8吋1900元、10吋2990元，限於全門市及官網販售。

▲春上布丁蛋糕近日也推出夏季最新甜點「蔓越莓蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供）

另一甜點品牌「春上布丁蛋糕」近日也推出夏季限定「蔓越莓蛋糕」，選用整顆果乾入餡，結合天然葡萄汁提香，再與經典綿密蓬鬆的蛋糕體完美融合，且特意以低甜度配方為主，口感酸甜不膩口，7吋售價160元，於全門市、快閃櫃及官網同步販售，全台限量2萬顆，售完為止。

為歡慶新品上市，即日起凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿500元，即送優鮮沛100%蘋果蔓越莓綜合果汁1罐（1000ml），每店每日限量30組，可累計贈送，送完為止；購買2顆蛋糕任意口味則可獲得品牌精心設計提袋1個。