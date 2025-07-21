桃園珍珠海岸一日遊超Chill！騎自行車吹海風　躺大王蓮當拇指姑娘

▲吹著海風騎自行車，是漫遊珍珠海岸的一個好方式。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／桃園報導

吹著海風騎自行車，來趟珍珠海岸輕旅行，是最適合享受這個夏天的旅行方式！來到桃園新屋區，若只知道去永安漁港吃海鮮就太可惜了，《ETtoday新聞雲》特別深入探訪桃園的海岸線，幫旅客們規劃出一條既能盡情享受遊玩樂趣，又能深入了解在地客家文化的一日遊路線。

▲太平洋自行車博物館有著豐富自行車館藏。

自行車深度漫遊珍珠海岸

位於桃園市新屋區的太平洋自行車博物館，平日可以預約導覽參觀，館內展示超過來自世界各國200台的自行車，除了可以看到自行車的演化史外，還有腦性麻痺患者復健用的三輪車、邊掛車、爬梯車及划船車等各種特殊需求的自行車，館內甚至還有全世界第一輛摺疊車的珍貴展示品，不光能用眼睛看，也能親自試乘體驗最新、最夯車款！

▲▼館內展示超過來自世界各國200台的自行車，還有各種特殊需求的自行車。

▲館內還有全世界第一輛摺疊車的珍貴展示品，要摺疊起來要花一個小時。

騎著有「折疊自行車之王」之稱，各種地形環境都能安穩騎乘的「Birdy鳥車」，從自行車博物館出發，一路沿著海岸線從永安漁港往笨港灣前進，這條「新屋綠色走廊」沿途，可以看到沙灘、藻礁及全台灣最大的石滬群景觀，並親身體驗海客牽罟文化。

▲▼騎著一台要價7萬1500元的Birdy鳥車漫遊珍珠海岸線，輕鬆又舒適。

全台唯一靠海的客家聚落－體驗牽罟文化

新屋有著全台灣唯一靠海的客家聚落，也因此孕育出獨特的海客文化，位於笨港灣旁的「海洋客家牽罟文化館」，前身是廢棄的軍營，如今經過修整活化，1樓是農漁事體驗區及農產品銷售區，還可預約品嚐道地「海客漁人鍋」，2樓則有戶外休憩區；3樓為特別保留下來的軍事瞭望台，可遠眺牽罟灣的無敵海景。

▲想了解全台唯一的海洋客家文化，就到「海洋客家牽罟文化館」走一趟。

若想要親自體驗牽罟文化，可以自行上官網報名，但由於牽罟是一項需要多人一起合力才能進行的捕撈活動，若人數不達30人，將與其他散客一起進行體驗。

▲客家牽罟文化。（圖／可樂旅遊提供）

▲經營超過20年的蘭園養蜂場，是全台灣最靠海邊的養蜂場。

最靠近海邊的養蜂人－蘭園養蜂場

太平洋自行車的「達人領騎」活動，還會帶著旅客一同前往新屋在地，擁有超過20年養蜂經驗的「蘭園養蜂場」，這是全台灣最靠近海邊的養蜂場，傳承三代的蘭園，是桃園第一家獲得特色場域認證的養蜂場，要獲得這個認證可不簡單，他們在這片土地上不施作農藥，讓蜂群在無農害環境中採蜜，產出無汙染及藥物殘留的花蜜。

▲▼養蜂場主人連仁裕父子檔，會帶著大家深度了解蜜蜂界的社會結構，他們笑著說，「蜜蜂是全年無休、最勤勞的員工」。

在蘭園可以近距離與蜜蜂接觸外，也能學到許多蜜蜂界的小知識，是非常適合小朋友寓教於樂的活動，現場還能試吃從蜂巢上刮下來的蜂蜜，最原始的蜂蜜甜到讓人會忍不住讚嘆勤勞上工採蜜的蜜蜂們。

▲溫馴的雄蜂只負責與女王蜂交配，是蜜蜂界的「米蟲代表」。

▲▼現場從蜂箱取出來的蜂巢，可以嚐到沒有加工、最純最甜的蜂蜜。

另外也有可永續利用的蜂蠟布DIY體驗課程，過程中非常簡單，使用蘭園自家的蜂蠟與棉布就可在短短5分鐘內製作出專屬於自己的蜂蠟布，讓旅客們能帶著紀念品和滿滿回憶心滿意足的離開。

▲蜂蠟布DIY體驗課程，簡單幾步驟就能製作出專屬於自己的蜂蠟布。

▲以「你坐蓮，我渡人」的宗旨的蓮荷園休閒農場。

大王蓮上當拇指姑娘－蓮荷園

位於觀音區的蓮荷園休閒農場，一入園就能讓人感覺到農村的閒情逸致，園區內有著上百種主人王聖文細心栽種的各式植物及農趣造景，吸引許多網美們前來拍攝美照。

▲▼園區內光是蓮花品種就多達40多種，四處都有造景可以拍美照。

園區內光是蓮花品種就多達40多種，其中最不能錯過的，就是可以承重百斤的大王蓮，每年6月到11月都是大王蓮的「乘坐」觀賞期，來到這裡，不論想要挑戰金雞獨立的拍照姿勢，或是優雅地當位拇指姑娘，都能在工作人員的協助下，順利拍到最完美的照片留念。

▲在大王蓮當拇指姑娘，是許多網美們來到蓮荷園的必拍美照之一。

園區內到處都有自然景觀與稻草編織藝術，甚至還有2棵落羽松打造的「五行八卦迷宮」，也是網美們的必拍打卡點之一。蓮荷園還有適合闔家大小一起參與的「拍打棒DIY」，首先將稻草對折固定，只需簡單幾個步驟，就能完成一支超紓壓的拍打棒，即使是小朋友也可以輕鬆上手。

▲將稻草捆綁好放進客家花布袋中，就會是一支超級紓壓的拍打棒！

今年暑假還在煩惱要帶小朋友到哪裡放電又能寓教於樂嗎？來桃園的珍珠海岸走一趟吧！從田裡到海邊、從牽罟到養蜂，除了可以開心玩樂之外，也能更加瞭解這片土地的故事。