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在日本東北雪國深處　遇見溫泉山城與百狐之森

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲雪白覆頂下的會津若松城靜靜矗立。

隨著日本冬季旅遊熱潮持續延燒，天海旅行社推出日本東北冬季限定路線，邀您深入東北，展開一場融合歷史人文、自然美景與療癒萌趣的雪國之旅。從江戶古街到溫泉山城，從雪地狐狸到夢幻樹冰，結合歷史風情、自然奇景與萌系動物，為旅人獻上一場前所未有的東北雪國饗宴。

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲碧綠湖水澄澈透明，靜謐的豬苗代湖映出東北冬季的純淨氣息。

首站造訪江戶時代驛站遺風猶存的大內宿古街，茅草屋與石板路交織出一幅濃濃古意畫卷，讓人彷彿穿越時空，漫步江戶時代。而後來到有「鶴城」美名的會津若松城，這座見證戊辰戰爭與白虎隊壯烈歷史的城堡，步入城下已能感受到其莊嚴與滄桑。緊接著，旅程途經「天鏡湖」豬苗代湖，清澈湖水倒映磐梯山之姿，湖光山色之美令人難忘。

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲萌狐穿梭雪地森林，藏王狐狸村洋溢著童話般的療癒氛圍。

前往全世界最大的雪中狐狸主題樂園「藏王狐狸村」，與超過百隻放養於雪地森林的狐狸近距離互動，其中不乏銀狐、北極狐與白金狐等稀有品種，呆萌模樣吸引無數旅人駐足拍照。深入「阿信的故鄉」銀山溫泉，沿著溪谷錯落有致的木造溫泉旅館群，映照在雪夜燈光中，彷彿動畫場景再現，夢幻不已。

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲木造旅館沿溪而建，銀山溫泉在雪中彷如夢境再現。

搭乘藏王纜車登高遠眺，感受冬季限定奇景「藏王樹冰」的震撼美景，這些由霧冰堆積而成、外型奇特的雪之怪物，在白日與夜間各有風貌。隨後於雪樂園盡情體驗雪上摩托車、雪上香蕉船與雪盆滑雪等活動，全日無限暢玩，是全家大小都能享受的雪中樂園。

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲搭乘纜車眺望藏王樹冰奇景。

探訪歷經8,000萬年形成的東洋第一鐘乳洞「阿武隈洞」，進入如夢似幻的地下世界，欣賞多樣奇岩怪石與鐘乳奇景。旅程最終來到與金澤兼六園、岡山後樂園並列日本三大名園的「水戶偕樂園」，四季景緻變幻中尤以梅花聞名，庭園池泉錯落有致，散步其中令人心曠神怡。

在日本東北雪國深處 遇見溫泉山城與百狐之森（圖／shutterstock）

▲梅香滿園，水戶偕樂園在寒冬中綻放出詩意氣息。

從歷史古城的沉靜，到雪國樹冰的壯麗，再到狐狸村的療癒與溫泉鄉的浪漫，即刻預約、冬季啟程，讓回憶在雪白中深刻，在溫暖中綻放，寫下一頁屬於你自己的冬日詩篇。

★推薦行程：
東北天空雪怪之路~藏王樹冰三溫泉6日
https://reurl.cc/WOaAbe
東北藏王樹冰~藏王狐狸村 兩晚溫泉美食5日
https://reurl.cc/MzAeZn

●行程特色：
保證入住三晚溫泉飯店，享受道地湯泉體驗
造訪東京最新美食熱點「豐洲千客萬來」
漫遊歷史名城「會津若松城」，感受古城風華
沉浸「阿信的故鄉」銀山溫泉的夢幻雪景
體驗雪上摩托、雪盆等多項雪樂園活動，全家同樂

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 日本東北 雪國 會津若松城 藏王狐狸村 銀山溫泉 藏王樹冰 水戶偕樂園

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