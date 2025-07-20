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到廣島和平紀念公園「看世界首顆原子彈落下處」　殘破圓頂成地標

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲廣島和平紀念公園成為廣島市地標之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

當世界另一端戰火頻仍，你是否曾想過，戰爭離我們有多遠？或許在和平日常中難以體會戰爭帶來的毀滅與苦難，但在原子彈落下滿80週年的今年，不妨走一趟日本廣島，親自踏上這片曾被核彈摧毀、如今重生的土地，走進「廣島和平紀念公園」，用雙眼見證歷史、用心感受和平的意義。

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園內許多雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

廣島和平紀念公園位於本通商店街不遠處的中島地區，是座被兩條河流包圍的小島。這裡原是商業繁華的熱鬧街區，卻在1945年8月6日上午8點15分，成為人類史上首顆原子彈投下的地點。原爆瞬間摧毀了整座城市、奪走無數生命，僥倖存活者也因嚴重燒傷或輻射影響，在數年內罹癌過世。

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲廣島和平紀念公園內最醒目的地標「原爆ドーム（原子彈圓頂館）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去曾是吳服店的建築。（圖／記者蔡玟君攝）

如今的公園綠意盎然、蟲鳴鳥叫，卻處處藏著歷史痕跡。最醒目的就是知名地標「原爆ドーム（原子彈圓頂館）」，這棟在爆炸後唯一仍屹立不搖的建築，如今保留著斑駁牆面與鋼骨殘骸，沉默地訴說戰爭的可怕。

不只是歷史，這裡也有許多動人的故事。許多廣島居民的家人都曾持有「被爆者手帳」，雖然政府提供醫療補助與各項支援，但曾經歷原爆的人們，在那個年代卻可能因「來自廣島」而受到歧視，甚至影響婚姻與未來，成為不想承認的過往。

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島和平紀念資料館內透過影像、照片、文字等重現當時景象，還有當時原子彈落下爆炸後，現場留下的衣物。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼許多遊客參觀後紛紛寫下留言。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

而在和平紀念資料館內，則展示當年原子彈爆炸後的照片、倖存者物品與影像紀錄，並透過模擬影片以空中視角，重現當年投下原子彈的過程，讓旅人感受當時人們所經歷的煎熬與痛苦。參展後，館內設有一個留言處，讓世界旅客能留下心得，許多人不約而同留下「願世界再也沒有戰爭」、「願再也沒有下一個廣島」等留言。

▲▼廣島和平紀念公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲推薦到廣島市時來這裡走一趟，了解戰爭帶來的影響與和平意義。（圖／記者蔡玟君攝）

走訪廣島，不只是旅程的一站，更是一場心靈的洗禮。無論你對歷史是否感興趣，和平紀念公園都值得親自走一趟，從這段不該被遺忘的過去，重新理解「和平」的可貴。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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