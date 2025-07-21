1人最低1536元起！大稻埕夏日節「3飯店專案」賞煙火、遊船

▲2025大稻埕夏日節8月6日至30日登場。（圖／台北晶華酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025大稻埕夏日節將於8月6日至30日登場，《玩具總動員》人氣角色胡迪、巴斯光年、三眼怪已現身大稻埕街頭，而煙火秀每周三晚間8點施放，最終場8月30日加碼480秒高空煙火。打算入住一晚的民眾，台北晶華酒店與捷絲旅旗下館別皆推出多款煙火住房專案，雙人同行每人每晚1,536元起，邀旅人共度浪漫夏夜。

▲「七夕情人煙火派對」專案入住高樓層景觀房，賞高空煙火。（圖／台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店

台北晶華酒店推出三款主題住房，「煙火遊河假期」提供大稻埕碼頭單趟接駁及栢麗廳豐盛早餐，兩人一房每晚6,499元+15.5%起；「七夕情人煙火派對」規劃高樓層景觀房，透過落地窗景觀賞高空煙火，內含美酒、起司拼盤與翌日早餐，兩人成行每晚17,999元+15.5%起；「觀巴煙火派對」可搭乘雙層觀光巴士直擊煙火，再贈故宮《美國大都會博物館名作展》門票，專案每房每晚7,999元+15.5%起。

▲「觀巴煙火派對」搭雙層觀光巴士看煙火。（圖／台北晶華酒店提供）

此外，晶華也將於8月30日在21樓頂樓泳池舉辦煙火派對，房客可在樂聲中暢飲紅酒，為夏日畫下浪漫句點（限定8月30日入住之房客參加）。

▲捷絲旅台北西門館精緻雙人房。（圖／捷絲旅提供）

捷絲旅

捷絲旅台北西門館與台大尊賢館推出「今夜醉夏趴」住房專案，即日起至8月31日每房贈「醉夏派對包」，內含吉姆老爹精釀啤酒《百香狗》與鹹食小點。西門館每人每晚1,536元起、台大尊賢館1,748元起，皆含早餐。

▲捷絲旅台大尊賢館尊賢景觀客房。（圖／捷絲旅提供）

兩館皆鄰近捷運站，前往活動現場十分便利，適合想探索城市與賞煙火的小資族。此外，官網訂房加購高鐵車票再享78折起優惠，以左營-台北來說，雙人來回最高可省1,320元。

▲「醉夏派對包」內含吉姆老爹精釀啤酒《百香狗》與鹹食小點。（圖／捷絲旅提供）

藍色水路主題日活動

觀傳局與藍色水路合推六大主題日，完成指定條件即可獲得「藍色水路船票100元優惠券」與限定「熊讚紋身貼紙」。包含周一「樂活笑嗨日」、周二「三五好友日」、周四「月老加持日」、周五「復古派對日」、周日「孩孩人生日」，活動期間為8月7日至29日，民眾可以於每日下午5點30分至9點30分在大稻埕碼頭服務台（淡5號水門）兌換。

▲觀傳局與藍色水路合推六大主題日。（圖／觀傳局提供）

同時，「台北好攝季」同步徵件，即日起至9月7日開放投稿，主題為大稻埕周邊煙火、市景、人文活動。優勝作品除了可獲獎，更有機會於捷運站燈箱展出。

▲周四「月老加持日」憑商圈200元發票加贈限量霞海城隍廟平安符。（圖／觀傳局提供）

觀傳局表示，今年串連北市70間旅宿祭出住宿優惠，入住配合旅館還有機會獲得限量「大稻埕河岸煙火觀賞區入場證」。