離開人群到日本山陰山陽賞楓！再吃秋蟹、參加祭典

圖、文／七逗旅遊網提供

賞楓是秋天必備的行程，而到哪裡賞楓，又是一門大學問；如果你想去台灣人最愛的日本悠閒賞楓，今年，來點不一樣的，到山陰山陽地區，好好探索過去你從沒發現過的賞楓景點吧！



▲賞楓必來鰐淵寺楓葉隧道。（圖／翔笙旅行社提供）

想沐浴在橘紅色的繽紛世界嗎？山陰山陽的奧津溪、鰐淵寺、帝釋峽、舊閑谷學校，是秋天躲避人山人海的賞楓好去處。奧津溪的壺穴地形號稱東洋第一，11月上旬至中旬，秋之女神為這片溪谷美景再次調色，暈染出橘、紅鮮艷的色彩；在鰐淵寺，通往本堂「根本堂」的108階石梯，兩側的楓葉將在11月轉紅，形成超夢幻的楓葉隧道，並為這條隧道鋪上一層天然橘色地毯。



▲帝釋峽搭遊船賞楓絕對過癮！（圖／翔笙旅行社提供）

秋天，在帝釋峽搭遊船，滿山遍野的秋色看起來非常壯觀！由帝釋川切割出的大峽谷─帝釋峽，有懸崖、峭壁、溪流、瀑布…等豐富景色，搭船在這度過悠閒的時光，抬頭就是秋季美景，就算低頭欣賞水面，水面上映照出的秋色也相當美麗；2棵幾乎遮蔽天空的巨大楷樹，是舊閑谷學校的一大亮點，這裡是日本第一所公立的學校，同時也是欣賞秋色的絕佳地點，秋天，楷樹由綠轉橘，讓來到這裡的人們度過唯美的秋天。



▲秋季秘境─舊閑谷學校。（圖／shutterstock.com提供）

賞楓之餘，山陰山陽還有一些節慶、美食、美景你不能錯過！處處充滿江戶時代氣息的倉敷美觀地區，街道兩旁復古的白壁建築色調乾淨純粹，讓人彷彿穿越時空回到數百年前。貫穿中心區域的倉敷川，不時有載著遊人的小船經過，水道兩旁搖曳的柳樹更是這裡的一大特色，悠閒的氛圍讓人只想賴在這裡一整天。



▲流淌在倉敷美觀地區的倉敷川為這片風景相當加分。（圖／翔笙旅行社提供）

「出雲」有神之國的美稱，在日本的月曆上，農曆10月又叫做「神無月」，但擁有歷史最悠久神社建築的出雲大社卻和別人不一樣，傳說，日本所有的神祉會在這個月份到出雲大社開會，因此全日本只有出雲把農曆10月當成「神有月」，還會在這時舉辦迎神祭，不妨趁著賞楓前後參加這場盛事！



▲出雲大社號稱日本求姻緣最靈驗的神社，神樂殿前重達5噸的巨大注連繩，是出雲大社的象徵。（圖／翔笙旅行社提供）

翔笙旅行社特別安排在全日本紅楚蟹捕獲量NO.1的境港，享用秋天的人間美味，紅楚蟹的外觀和松葉蟹很相似，紅色外殼下包覆著鮮美的蟹膏、蟹黃和鮮甜的蟹肉，等著你親自來品嚐。



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