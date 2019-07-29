8/1鬼門開！農曆7月必知10大旅遊禁忌　避免釣魚、晚上拍照

▲暑假到來，許多人都會趁此規劃海內外旅行。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假到來，許多人都會規劃國內外旅行，但隨著農曆七月即將到來，出遊時也有些地方需要注意，以下就整理出農曆七月出遊禁忌，只要小心安全，仍然能在旅途中留下美好回憶。

▲到海邊玩也需要留意。（圖／記者賴文萱攝）

鬼月出遊共有10個禁忌必須注意，包括：

1.晚上出遊時不可以吹口哨，據說這樣會被好兄弟跟隨。

2.不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當同類。

3.不是不能玩水，但記得不要去危險的海邊或溪邊，聽說水鬼最喜歡找人當替死鬼。

4.不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，據說會引來不好的鬼。

5.晚上的時候避免前往荒郊野外，因為那裡孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

6.路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

7.到了晚上盡量不要拍照，避免好兄弟也一起入鏡。

8.慶生避免挑晚上，不然可能會多一位。

9.大家出門玩很開心，但是不要隨便拍朋友的肩膀，據說每個人的身上都有三把火讓好兄弟不敢靠近，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會找上門。

10.出門玩如果剛好經過有人家正在辦白事，記得不能亂說話，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

▲農曆七月出去玩都要小心。（圖／記者賴文萱攝）

此外，在農曆七月期間還有其他禁忌，包括「不要隨便吃祭拜品」、「路上的紅包袋、錢包、零錢不要亂撿」、「不要玩筆仙、碟仙那類的恐怖遊戲」，雖然都是口耳相傳傳下來的禁忌，但寧可信其有，不可信其無，農曆七月時，還是小心一點比較好。