ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

8/1鬼門開！農曆7月必知10大旅遊禁忌　避免釣魚、晚上拍照

ETtoday旅遊雲

▲▼釜山旅遊,釜山景點,釜山,甘川洞文化村,THE BAY 101,海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

▲暑假到來，許多人都會趁此規劃海內外旅行。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假到來，許多人都會規劃國內外旅行，但隨著農曆七月即將到來，出遊時也有些地方需要注意，以下就整理出農曆七月出遊禁忌，只要小心安全，仍然能在旅途中留下美好回憶。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲到海邊玩也需要留意。（圖／記者賴文萱攝）

鬼月出遊共有10個禁忌必須注意，包括：

1.晚上出遊時不可以吹口哨，據說這樣會被好兄弟跟隨。
2.不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當同類。
3.不是不能玩水，但記得不要去危險的海邊或溪邊，聽說水鬼最喜歡找人當替死鬼。
4.不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，據說會引來不好的鬼。
5.晚上的時候避免前往荒郊野外，因為那裡孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。
6.路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。
7.到了晚上盡量不要拍照，避免好兄弟也一起入鏡。
8.慶生避免挑晚上，不然可能會多一位。
9.大家出門玩很開心，但是不要隨便拍朋友的肩膀，據說每個人的身上都有三把火讓好兄弟不敢靠近，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會找上門。
10.出門玩如果剛好經過有人家正在辦白事，記得不能亂說話，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

▲▼釜山,釜山旅遊,釜山景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲農曆七月出去玩都要小心。（圖／記者賴文萱攝）

此外，在農曆七月期間還有其他禁忌，包括「不要隨便吃祭拜品」、「路上的紅包袋、錢包、零錢不要亂撿」、「不要玩筆仙、碟仙那類的恐怖遊戲」，雖然都是口耳相傳傳下來的禁忌，但寧可信其有，不可信其無，農曆七月時，還是小心一點比較好。

關鍵字： 農曆七月 鬼月 旅遊知識

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

宜蘭5間擁有百萬夜景的景觀餐廳

金車伯朗咖啡館轉型現代餐酒館

木頭男友快看！七夕出遊5大推薦

高雄隱藏版麵館必吃鮮甜高麗菜水餃

狐狸雞蛋糕萌翻！周末限定狸掌燒

意外爆紅！3處「波浪路、S彎道」

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

台北市高檔牛排餐廳懶人包

吃香蕉助眠？這時間補充才OK

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

木頭男友快看！七夕出遊5大推薦

生日身分證有8個8嚕嚕米餐廳免費吃

南港公園新開！「飛鳥溜索」免費玩

離境澳門8/5起「關櫃時間」改了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366