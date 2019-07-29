直擊／暑假限定！星空下泡泡浴缸裡看電影　在飯店免費玩「特務解謎」

▲趣淘漫旅台南館在曾文水庫園區裡，以年輕人喜愛的冒險為主題。

記者徐溱謐／台南採訪、攝影

位在曾文水庫園區內的趣淘漫旅台南館以冒險為主題，園區的室外高塔有攀岩、滑索、自由落體等戶外遊樂設施，室內則有密室解謎、雷射戰場、光束任務等團體遊戲，不過最受大家歡迎的還是暑假限定的「泡泡浴缸電影院」，和家人朋友一起在滿天星斗下泡澡，看著大螢幕播著場面震撼的電影，享受夏夜的微風。

▲星空泡泡浴缸電影院是暑假限定活動。

「浴缸電影院」發源於英國，曾經風靡倫敦、東京等地。趣淘漫旅台南館今年暑假在千坪游泳池旁打造泡泡浴缸電影院，整個場地放了8個充氣浴缸，每個可以容納4到6個人，會不斷在水中產生氣泡，還能自己控制溫度，前方則擺了一個大螢幕，播放著熱門電影，非常適合三五好友或全家大小一起享受。

▲很適合全家大小或一群好友一同前來。

▲千坪大的椰林泳池度假風情十足。

除了泡泡浴缸電影院外，趣淘漫旅台南館暑假限定的「泡泡假期」還有泡泡足球、千坪椰林泳、戶外冒險設施等。4層樓高的擎空塔有高空翱翔滑索、自由落體、高空繩索冒險和攀岩4種遊戲，搭著滑索從3樓高滑向彼端，享受翱翔在空中的快感；高空繩索冒險看似簡單，實際走在繩索上搖晃幅度大，非常刺激。

▲戶外擎空塔台的1到4樓有不同的冒險遊戲。

▲攀岩是各年齡層都喜歡的戶外活動。

▲高空漫步看似簡單，實際走起來非常刺激。

飯店B1還有室內遊戲場，可以玩雷射槍戰、密室逃脫、紅外線光束任務，還有超夢幻的粉紅球池。密室逃脫的小房間裡有著各式各樣的解謎道具，等著大家挑戰；雷射槍戰的遊戲場有戰區佈景，穿上感應背心、抓起雷射槍，來場公平的槍戰。

▲密室解謎的小房間裡擺著各式各樣的道具。

▲大小朋友都愛的粉紅色夢幻球池。

▲刺激好玩的光束任務。

▲一家人正在玩雷射戰場。

如果這些設施都玩遍了還覺得不過癮，旅店也有安排館外的小旅行，遊客可以選擇參加曾文水庫遊艇之旅、鐵馬輕旅行或野外採果體驗，所有行程都有專人幫忙安排，帶小孩出來玩也可以很輕鬆，快趁著暑假全家一起來玩吧！

▲參加遊艇之旅可以一覽曾文水庫的湖光山色。

▲還可以搭著遊艇到山豬島看山豬。

趣淘漫旅台南館

地址： 台南市楠西區密枝里密枝102-5號

電話： 06 575 3333