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首爾夜晚推薦玩法！提著青紗燈籠　月下漫步昌德宮好夢幻

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▲▼昌德宮夜景。（圖／翻攝自韓國觀光公社官網）

▲昌德宮夜景。（圖／翻攝自韓國觀光公社官網）

記者蔡玟君／綜合報導

首爾昌德宮是穿韓服最好拍的取景點之一，現在為了讓旅客看見這座歷史古蹟的夜晚樣貌，從8月22日起至10月底為止，舉辦「昌德宮月光之旅」，讓旅客提著青紗燈籠，於月光下行走在宮殿中，彷彿穿越時空，回到過去李氏王朝時代。

昌德宮月光之旅是在月光下提著青紗燈籠，一邊聽取專業導覽的解說，一邊參觀昌德宮各處殿閣與後苑，感受古宮夜間風情的特別活動，整個活動於昌德宮正門敦化門集合，與守門將拍照留念後正式展開。

▲▼昌德宮夜景。（圖／翻攝自昌德宮IG）

▲昌德宮夜景。（圖／翻攝自昌德宮IG

旅客不僅可參觀仁政殿、樂善齋、演慶堂等殿閣，在樂善齋後方的樓閣上涼亭聆聽精采的大笒（韓國橫笛）演奏，還可在演慶堂享用茶點並欣賞板索里、傳統舞蹈等傳統藝術表演。

2019昌德宮月光之旅下半年活動將自8月22日至10月27日為止，於每週四至週日舉行。其中週日為外國人專屬場次，遊客可選擇聽取英文、日文、中文的外語導覽。旅客可從8月7日下午14時起於網路或電話預約，每人限購2張，活動當天需於現場出示預約號碼、護照或外國人登錄證方能入場。

地址: 首爾特別市鍾路區栗谷路99（서울특별시 종로구 율곡로 99）
交通方式: 首爾地鐵3號線安國站3號出口出站後，徒步約5分鐘
費用: 1人30000韓元（約新台幣860元）
預約網站： http://ticket.auction.co.kr/Foreign/Perf/PerfList.aspx

關鍵字： 昌德宮 首爾 首爾旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

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