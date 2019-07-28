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走進日本三大夜景！神戶港夜間「光影水舞秀」　10公尺水幕超消暑

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▲▼神戶港水舞秀。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

▲神戶港水舞秀是夏季必看消暑夜景。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

記者蔡玟君／綜合報導

來到浪漫之都神戶，神戶港的夜景是必踩點的景點之一！在神戶港旁的「神戶臨海樂園umie」除了是購物聖地外，每年夏季晚上，這裡都會舉辦光影與水結合的體感型活動「SPLASH FANTASIA MIRAGE」，高達10公尺的水幕，展現光影與水舞秀，還有聳立至高空的冰柱，讓旅客視覺與消暑體感一次滿足。

▲▼神戶港水舞秀。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

▲10公尺水幕結合光雕投影展現美麗夜景。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

今年的SPLASH FANTASIA MIRAGE於8月10日至21日舉行，在迷幻的水霧中，設置了高達10公尺的巨大水螢幕、聳立至高空的冰柱，並配合影像、水、光影及音樂等多種元素，結合成一體的體感型光影活動。

▲▼神戶港水舞秀。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

▲8月到神戶港一定不能錯過這場精彩水舞秀。（圖／神戶市台灣推廣事務所）

旋轉式的噴水裝置讓旅客能消去夏日的暑氣，在彩色的光影投身射下嗨翻神戶港，除了夜間的主活動外，為了讓白天來玩的旅客也能盡興，今年首度在白天舉行配合音樂律動的噴泉秀，這個夏天來到神戶臨港樂園umie購物及大啖美食以外，不論晚上或白天都能讓您清涼一夏！

地址：神戸市中央區東川崎町一丁目7番2号 mosaic海側高濱岸壁
活動時間：2019年8月10日～8月21日(三) 
噴水秀 11:00～16:00 （每小時整點開始 每場約8分鐘）
費用：免費參加

關鍵字： 神戶旅遊 神戶 關西旅遊 日本旅遊 日韓風

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