有了情人也別忘了老爸！用這3款「男人味」造型蛋糕讓他們笑開懷

記者黃士原／台北報導

今年的七夕情人節是8月7日，而隔天就是8月8月父親節，幫「親愛的」過情人節後也別忘了老爸，今年就這3款「男人味」蛋糕讓他們笑開懷。





▲國賓麵包房「麥卡倫巧克力」蛋糕。（圖／台北國賓大飯店提供)



台北國賓大飯店麵包房甜點主廚楊文雄回憶「我爸爸喜歡在書房獨酌一杯威士忌，然後一定要配一塊甜度適中的黑巧克力」，「書香、巧克力香伴隨酒香」，這是主廚對「男人味」的味道記憶，以此為靈感，研發「國賓史上最繁複工序」的父親節蛋糕，一共高達42道製程，每顆蛋糕需費時2.5小時才能完成，這款「麥卡倫巧克力」蛋糕在濕潤海綿蛋糕輕覆一層12年麥卡倫威士忌酒糖水，醇厚酒香從中竄出。8月4日前訂購並付清款項，可享優惠88折。(原價1,080元)



▲台北君悅酒店 - 辦公老爸 蛋糕。(圖／台北君悅酒店提供)



總是不斷在父親節蛋糕展現創意的台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet），今年以辦公桌為概念，將不同口感與風味的巧克力融合，打造出原木辦公桌、桌墊、電腦、鍵盤、桌曆與馬克杯，呈現許多父親長時間相處的「生活好搭檔」。成熟穩重的大人風味，加上可供客製化的螢幕訊息，更讓今年的父親節別具意義。即日起至8月11日於一樓Baguette 禮品‧烘焙坊限量販售，每顆售價880元/5.5吋。





▲君品酒店2019父親節造型蛋糕「菸斗老爸」。（圖／君品酒店提供)

君品今年同樣推出一款特色主題蛋糕「菸斗老爸」(NT$1,280/6吋)，以象徵爸爸品味的菸斗為造型，展現出爸爸的成熟與穩重，別出心裁更富滿滿心意！「菸斗老爸」主題蛋糕以巧克力蛋糕為底，抹上一層榛果巴芮脆餅，鋪上厚厚的酒漬櫻桃柳橙奶餡，再疊上淋滿柳橙干邑白蘭地的杏仁蛋糕，最後以榛果巧克力慕斯包覆整個表面，並搭配巧克力製作成的煙斗，以多層次濃郁口感，將您對爸爸的愛，滿滿獻上。