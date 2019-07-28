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主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份

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▲主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供)
▲文青早餐店「偷吃吐司」以4.5公分的超厚吐司為主打，招牌「偷吃肉蛋」。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

台灣上百億早午餐市場大餅，這個夏天又有新成員報到！位於萬華南機場的文青早餐店「偷吃吐司」，主打4.5公分的超厚吐司系列。早餐店每日早上七點開賣，每日銷售200百份吐司，招牌「偷吃肉蛋」，就是鬆軟薄吐司夾進厚達1.5公分的溫體黑毛豬肉片，售價65元。

▲主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供)
▲厚切培根起司歐姆蛋。

文青早餐店「偷吃吐司」以4.5公分的超厚吐司為主打，招牌「偷吃肉蛋」，就是鬆軟薄吐司夾進厚達1.5公分的溫體黑毛豬，輕食價65元。客人必點還有「招牌牛肉月見蛋」，搭配滑順歐姆蛋與香濃起司，滿溢的餡料讓人想一口咬下還很困難，號稱「吐司界的髒髒包」。

▲主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供)
▲偷吃吐司-招牌牛肉起司月見蛋。

▲主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供)
▲芋泥親親。

▲主打4.5公分的超厚吐司　萬華南機場文青早餐店日銷200份。(圖／OnlyToast偷吃吐司專賣店提供)
▲酪梨起司歐姆蛋。

酪梨起司歐姆蛋放入1/3顆的新鮮酪梨，加入老闆每日現做千島醬與蜂蜜芥末醬，以及用兩顆蛋製作而成的軟嫩爆漿歐姆蛋，外掛夾進一片切達起司，是喜歡健身的朋友最佳選擇。另外，店家使用昆明街30年老店的肉鬆和自製的新鮮芋泥，推出「芋頭親親」，相信是網紅打卡新熱門。

OnlyToast偷吃吐司專賣店
地址：台北市中正區中華路二段303巷1號
電話：02 2337 9399

關鍵字： 美食情報 台北市美食 偷吃吐司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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