全新恐龍設施刺激度破表！美國環球影城「侏儸紀世界」重新開幕

▲美國好萊塢環球影全新城侏儸紀世界園區。（圖／翻攝自IG@unistudios）

記者蔡玟君／綜合報導

美國好萊塢環球影城經典主題園區「侏儸紀公園」（Jurassic Park：The Ride）進行大改造後於近日重新開幕，同時更名為「侏儸紀世界」（Jurassic World：The Ride），園內乘坐式遊樂設施從原本的黃色小舟改成大艇，更融入電影中場景，讓旅客在黑暗中感受恐龍腳步聲慢慢逼近的驚悚感，最後再垂直滑落感受巨浪沖擊。

▲美國好萊塢環球影城原本侏儸紀公園園區更名為侏儸紀世界。（圖／翻攝自IG@unistudios）

經典電影《侏儸紀公園》於暌違多年後，從2015年接連迎來全新系列電影《侏儸紀世界》、《侏儸紀世界：殞落國度》，為了配合全新電影世界，美國好萊塢環球影城於2018年關閉主題園區「侏儸紀公園」進行重新改造，並在今年暑假正式開幕。

▲全新遊樂設施驚嚇與刺激度再提升。（圖／翻攝自IG@unistudios）

全新園區除了更名為「侏儸紀世界」（Jurassic World：The Ride），乘坐式遊樂設施也大幅改造，原本黃色小船變成可以容納更多人乘坐的大艇外，在搭船穿過叢林、海底隧道過程中，未知的恐龍隨時可能會衝出猛力撞擊玻璃，突如其來的驚嚇感為旅程增添刺激，搭配音效，甚至還有沉重的恐龍腳步聲，在黑暗中緩緩逼近，刺激度破表。

▲美國好萊塢環球影城侏儸紀世界全新努布拉島酒吧。（圖／翻攝自好萊塢環球影城官網）

除了遊樂設施外，園內還有餐廳與咖啡館、酒吧，在「努布拉酒吧」內更推出多款島嶼風格調酒，例如Tiki Tai就是利用邁泰搭配鳳梨汁與3種不同萊姆酒特調而成，杯子更以美洲原住民風格雕刻的木杯盛裝，讓旅客宛如置身努布拉島般，都是園區開放後的全新特色。

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