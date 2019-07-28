宜蘭限定！Subway宜蘭中山店這5天推出買一送一活動



▲Subway宜蘭中山店這5天推出買一送一活動。(圖／取自Subway宜蘭中山店臉書)



記者黃士原／台北報導

Subway買一送一活動又來了！不過這次買一送一活動僅限宜蘭中山店門市，主要是因為Subway宜蘭中山店2週年而回饋當地朋友，活動時間為7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日等5個星期一的下午2點到6點。

活動資格為每人只要購買35元以上的冷飲一杯，即可享有6吋潛艇堡買一送一的優惠一組，若購買兩杯35元以上冷飲，每人最多可購買兩組，但熱飲及熱湯不適用。買一送一需選擇口味的麵包與同口味的肉餡。

Subway曾在世界三明治日（World Sandwich Day）前夕舉辦買一送一優惠，共有17種潛艇堡可以選擇，活動當日所有門市都出現排隊人潮，往往一條人行道就被人潮塞爆，也讓許多網友崩潰而直接放棄。





▲外帶甜點「蜜糖甜甜圈」。(圖／Dazzling Cafe提供)



另外，Dazzling Cafe邁入品牌十週年，近年來觀察到台灣消費者對於精緻且便於攜帶的小型甜點需求提升，於首度推出外帶甜點「蜜糖甜甜圈」，新品於7月27日全台店鋪限量販售，凡於7月27日-7月31日開賣首五日可享有買一送一優惠。

Subway宜蘭中山店

地址：宜蘭市中山路二段516之1號

電話：03 936 5958