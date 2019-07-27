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韓國最大玻璃溫室！「首爾植物園」開放夜間參觀　每晚僅限500人

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▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

首爾今年討論度最高的新景點之一，就是「首爾植物園」，為了讓旅客感受這座韓國最大溫室的夜晚魅力，園方宣布從8月7日至10日之間，開放夜間參觀，但每晚僅限500人入場，同時利用繽紛的LED燈色彩點燈，為夜晚的溫室室內營造出魔幻氛圍，成為8月初首爾市內最美夜晚景點。

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園擁有韓國最大溫室。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園擁有韓國最大溫室夜間開放後的點燈。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

首爾植物園於2018年底試營運，立刻吸引百萬旅客前往，並在今年5月正式開幕。園內分為4大區域，巨大的玻璃建築內打造成韓國最大溫室，屋頂打造成宛如一朵在大地綻放的玻璃花朵，在園內更能欣賞超過8000種植物，成為首爾市內療癒好拍的綠色祕境，也是現在韓國新興熱門景點。

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園夜間點燈營造出魔幻世界。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園戶外也有光雕。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

為了讓旅客欣賞首爾植物園不同魅力，園方宣布在8月7日至10日之間開放旅客夜間參觀，每晚限定500人入場，想要夜間參觀的旅客必須提前在官網預約。屆時，園方也會運用LED燈設計出點燈效果，從園外至園內，都有浪漫絕美的點燈能夠欣賞；當走進溫室內，沿著溫室步道，欣賞各種植栽在燈光點綴下，與玻璃溫室相互映襯，讓旅客彷彿走進萬花筒般的魔幻世界。

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

地址：서울특별시 강서구 마곡동로 161
營業時間：
3月至10月早上9點30分至下午18點（17點最後入場）
11月至2月早上9點30分至下午17點（16點最後入場）
公休日：每週一公休
交通方式：首爾地鐵9號線「麻谷渡口站」(마곡나루역）3號或4號出口，步行3分鐘

關鍵字： 首爾植物園 首爾旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

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