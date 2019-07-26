豐年祭不必跑花蓮！海邊看原民表演　桃園推「山海共舞戀花季」

▲桃園蓮花季推出「山海共舞戀花季」表演。（圖／市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

來海邊看部落原民表演！2019桃園蓮花季活動27日於觀音區主會場，推出「山海共舞、戀花季」舞蹈演出。市府副秘書長邱俊銘指出，擔任演出的是市府原民局輔導培訓的「原林藝術舞集」，透過精湛的歌舞表演與民眾的互動，讓遊客置身各部落舉行的原民豐年祭一般，一同感受原住民的活潑與熱情。

市府農業局指出，7月27日活動分別將由排灣族、魯凱族、太魯閣族、阿美族不同的族群展演輪翻上陣；當日上午，首先由排灣族傳統婚禮儀式為開端，以女子曼妙舞姿、勇士哄亮的吶喊聲呈現，彼此是如何吸引，最後情定終身，完美收場；第2段表演則由魯凱族經典歌舞，浪漫故事表述少女們開心在百合園，摘起百合花同時亦與百合花齊舞，百花齊放的相徵著少女的純潔與真誠，另人賞心悅目地回憶起魯凱族美麗的愛情故事。

▲桃園蓮花季推出「山海共舞戀花季」表演。（圖／市政府提供）



同日下午安排演出太魯閣族生活文化的展演，透過並結合傳統舞步及工作生活的肢體動作，顯示太魯閣族的男生和女生分工有別，各司其職，完成一日所成；第2段表演則由熱情有力的阿美族傳統舞蹈，男性的剛強，結合女性的柔美，展現出阿美族舞蹈的優柔之美，另部落婦女迎唱的傳統歌謠，進而顯露出傳統婦女的對生活的悠然自得，呈現阿美族婦女的優柔唯美。

▲桃園蓮花季推出「山海共舞戀花季」表演。（圖／市政府提供）



除了舞團表演外，在每個場次舞蹈表演活動結束前15分鐘，將由舞團團員帶動現場民眾共舞，期能讓來訪的民眾一起感受原住民的熱情。「2019桃園蓮花季」活動於6月28日到8月25日。