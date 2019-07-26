圖、文／七逗旅遊網提供
雲南有世界文化遺產麗江古城、大自然的傑作香格里拉大峽谷、結合科技與文化的納西創世紀文化體驗中心、在海拔3,200公尺實境表演的印象麗江秀…，在今年11、12月出發，剛好可以避開許多地方的雨季，順利拍出美麗的照片。
▲麗江古城古色古香的風景十分典雅。（圖／shutterstock.com提供）
有「高原姑蘇」之稱的麗江古城，就像是高原版的姑蘇，在海拔約2,400公尺的高原上，小橋、流水穿梭街道間，古色古香的客棧、樓房、青石街道彷彿令人穿越時空，進入古裝劇場景。麗江古城四周還被青山、泉水圍繞，天然的背景讓這片復古的風景更加分。
在納西創世紀文化體驗中心，你可以體驗到住在麗江的少數民族─納西族的文化。這裡結合5D 技術，打造出讓你感官全開的5D軌道機車VR動感體驗館，進行體驗時，就像搭上時光機，輕鬆穿越到千百年前的上古時代。在體驗中心，你還可以欣賞高3公尺、長達100公尺的動態畫卷，這些畫卷生動描繪了納西族的風土人文。想瞭解更多納西文化，東巴祈福儀式、東巴造紙…，都將讓你認識另一個新世界！
▲香格里拉大峽谷壯闊的風景絕對要親身體驗。（圖／shutterstock.com提供）
中甸高低落差超過3千公尺的香格里拉大峽谷，峽峽相連、縱橫交錯，形成壯觀的景致，險峻的景色像是畫卷中才會出現的風景。而中甸還有一座已有千年歷史的純樸山村「巴拉村」值得一訪，這裡是遠離戰爭與苦難的理想家園，人們日出而作、日落而息，就像是傳說中的桃花源一樣，令人嚮往不已。在巴拉村，除了感受這片土地的美好外，你還可以享受音樂下午茶、穿上特別的藏族服飾拍照紀念。
▲觀賞《印象麗江》是快速體驗少數民族文化的方式。（圖／shutterstock.com提供）
雲南擁有許多天然美景，由大導演張藝謀執導的大型實景秀《印象麗江》，利用這樣的優勢，把麗江少數民族的生活搬到了海拔3,200公尺的舞台上！整場表演以玉龍雪山為背景，居民們將在長達1小時的演出中，以精彩的歌舞演繹少數民族的日常，這場與大自然結合的演出絕對令人驚艷。
推薦行程：
▲ 風采雲南～大理洱海、雙古城、玉龍雪山、香格里拉大峽谷、雙手作DIY同樂、精選八日(贈送雙秀)[含稅]►►►
▲ 尋覓香巴拉～雲南世界3大遺產、雪山騎馬樂、玻璃棧道、巴拉格宗大峽谷、體驗納西東巴藏式文化、漫步八日[含稅]►►►
＊限定出發日期省3千
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雲南穿越之旅 體驗少數民族古今日常
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