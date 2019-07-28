點評：改天來去拍拍！

▲經歷香港與新竹的展出，漂浮地球「蓋亞」終於降臨台北信義商圈。（圖／我的旅圖中 during my journey提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者武承翰／綜合報導

最近經過台北信義商圈的香堤大道時，有沒有發現浮在空中的大地球呢？其實這顆漂浮地球是為了紀念人類登月50週年以及Discovery創立25週年而打造的。由英國藝術家創作的「蓋亞 Gaia」，直徑約7米，地球上面的影像更是經過美國太空總署NASA的授權，約是實際地球的180萬分之一，除了拍照之外，還能從另一個角度了解地球的樣貌。

▲逛街的同時，也能順便從不同角度觀察地球。

「蓋亞」經歷了香港、新竹等地的巡迴展出，這次來到了台北信義商圈，走在A9與A11間的香堤大道上，抬頭就能看到這顆大地球；藏身在水泥叢林中，視覺上非常有震撼感。

▲大地球與水泥叢林的交融，帶給人另一種震撼感。

民眾可以許多不同的角度拍攝這顆地球，但最多人喜歡取景的就是讓地球和101大樓同框；部落客《我的旅圖中 during my journey》建議，只要走到新光三越2樓，面對101側的走廊，就能輕鬆拍到地球和101大樓的美照，如果還是找不到，那麼最簡單的方式就是看哪裡聚集最多人潮，跟著拍就對了。

▲讓101大樓與地球同框是網路上很熱門的取景角度。

另外，《我的旅圖中 during my journey》也提到，最好的拍攝時間是在傍晚接近入夜的時候，因為此時的天空帶點雲彩和光線的深藍色，搭配地球拍起來會特別奇幻，不過若是在夜晚拍攝也會有另一種沉寂之感。

▲最奇幻的拍攝時間是在傍晚接近入夜時分，天未全黑時。

漂浮在繁華都市之中的大地球，除了拍照起來很美之外，也能讓民眾親身經歷人類首次登上月球的震撼和感動，甚至還可以從不同角度仔細看看人類居住的地球；「蓋亞」的展期為7／22到8／18，下次來信義區逛街時別忘記來拍張照，但若遇上颱風等惡劣氣候，就會將地球先放氣，待天氣轉好時再重新展出。

▲「蓋亞」的展期為7/22到8/18，若氣候不佳可能會先將地球洩氣。

蓋亞地球香堤大道



地址：台北市信義區松高路（信義新光三越香堤大道）

活動日期：2019年7月22ㄖ~2019年8月18日