老兒樂轉型、飄浮地球限時展出！台北「3處情人打卡點」

▲老兒童樂園轉型成圓山自然景觀公園，6月中重新開放。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

記者彭懷玉／台北報導

隨著七夕「放閃節」腳步愈來愈接近，卻還只想到吃飯、看電影等老掉牙行程嗎？《ETtoday新聞雲》整理出北市「3處打卡點」，有轉型成公園的老兒童樂園、日夜皆美的漂浮地球、無敵秘境「地下水宮殿」，這次情人節就給對方一個小驚喜，帶他去沒去過的地方，讓戀愛悄悄升溫吧。

▲圓山自然景觀公園仍保留旋轉木馬和摩天輪。（圖／翻攝自台北旅遊網官方IG，@fly_travel1011）

1.圓山自然景觀公園

台北人一定對這裡不陌生，「舊圓山兒童樂園」在2014年底走入歷史，85年歲月濃縮北台灣民眾的美好回憶，這座全台第一家公家遊樂園在今年6月轉型成自然景觀公園，雖只保留旋轉木馬和摩天輪，但足以讓遊客無限想念，甚至可以帶著下一代到這裡拍照，與以前小時候的自己做對比，相當適合情侶們、老夫老妻前來踩點。

圓山自然景觀公園

地址：台北市中山區玉門街33號

開放時間：大草坪區 全天候開放；山區部份 每日早上8點至下午5點

交通資訊：淡水線於圓山站下車，再步行約5分鐘即可抵達

▲由英國藝術家Luke Jerram設計的《蓋亞》星球首度登陸台北信義區。（圖／ig@clair100388提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲直徑7米的「飄浮地球」即日起信義區香堤大道展出，兩旁就是新光三越信義A9、A11館。（圖／ig@momo.yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2.《蓋亞》飄浮地球

從新竹引領風潮後，由英國藝術家Luke Jerram設計的《蓋亞》星球首度登陸台北信義區，預計從7月21日展出到8月18日！《蓋亞》是由NASA授權真實地球180萬分之一的飄浮地球，當民眾站在定點上就彷彿穿越時空，體驗50年前阿姆斯壯首次登上月球的震撼感。另外，北市還散落25處硬派奇景，包括：超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等，不妨來一ㄧ蒐集。

▲觀音山蓄水池是一處知名度不高的秘境 。（圖／臺北自來水事業處提供）

3. 觀音山蓄水池

在公館的台北自來水園區內，藏有一座台北最古老的蓄水池，至今仍是知名度不高的秘境。這座號稱「地下水宮殿」的蓄水池已有111年歷史，外觀呈現新古典主義建築特色，內部冬暖夏涼充滿神秘氣息，適合情侶們相揪來探險。欲參訪民眾可在開放前半小時領號碼牌預約購票，園區將安排人員解說，導覽全程免費。



觀音山蓄水池

地址：中正區思源街1號