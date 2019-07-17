超夢幻「7米飄浮地球」現身信義區！ 25項奇景散落台北市

▲蓋亞「飄浮地球」16日現身台北信義區。（圖／ig@clair100388提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導



繼新竹、香港展出造成轟動，直徑7米的「飄浮地球」昨（16日）登陸台北信義區！這顆由英國藝術家Luke Jerram打造的《蓋亞》（Gaia），將成信義區香堤大道最閃耀的一顆明星。不過，才高掛一天，今天就碰上颱風丹娜絲攪局，為避免《蓋亞》被颱風吹落，今天已經暫時撤下，預計會在21日重新放上天空，民眾不妨先耐心等候。

▲因颱風關係，蓋亞預計會等到21日再重新放上天空，民眾不妨先耐心等候。（圖／ig@clair100388提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

北市觀傳局表示，由英國藝術家Luke Jerram設計直徑7公尺的巨型裝置藝術作品《蓋亞》將首度登陸台北信義區！《蓋亞》是由NASA授權真實地球180萬分之一的飄浮地球，當民眾站在定點上就彷彿穿越時空，化身50年前阿姆斯壯由月球俯瞰地球的視角，讓民眾親身經歷人類首次登上月球的震撼和感動，勢必在網路上掀起一波「蓋亞」打卡熱潮。

此外，懷抱宇宙夢的迷幻王子林宥嘉也將出席擔任「登月大使」，帶小小太空人一起登上月球表面，欣賞地球「蓋亞」美麗身影，與地球「蓋亞」放肆互動，重現1969年阿波羅任務經典畫面。

Discovery 頻道也與台北市政府合作發起「探索臺北 硬派不設限」挑戰活動，在台北市區帶來25項硬派奇景，包括：地球《蓋亞》、超級鯊魚、南極冰層、河中巨怪等，邀請民眾一起來上山下海，挑戰冒險精神。

▲《蓋亞》地球今年1月底是先來到新竹市，30天展期吸引逾15萬人次到訪。（圖／梁朝安提供）

《蓋亞》地球今年1月底是先來到新竹市，30天展期吸引逾15萬人次到訪。《蓋亞》預計會從7月21日展出到8月18日，上次沒拍到的人，可別再錯過此次朝聖機會，相關電影《登月50週年鉅獻》也將於20日晚上7點首映，為活動暖身。