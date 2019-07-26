全台首家高空景觀法式餐廳　MiraWan從中午營業到深夜



▲位於微風南山47樓的「MiraWan Restaurant & Bar」全台首家高空景觀法式餐廳。



記者黃士原／台北報導、攝影

微風南山有許多家高樓景觀餐廳，其中位於微風南山47樓的「MiraWan Restaurant & Bar」全台首家高空景觀法式餐廳，在經過1個月的試營運之後，在7月11日正式開幕。除了一般的午晚餐，MiraWan還提供下午茶及夜吧，餐廳從中午到深夜持續營業以滿足不同的客層需求。

MiraWan由亞詮/博匠餐飲集團所打造，強調新法式感官饗宴，而亞詮/博匠餐飲集團旗下還有叁和院台灣風格飲食與台北米其林二星餐廳Tairroir-態芮兩家餐廳。





▲MiraWan有美麗的景觀。







餐廳取名「MiraWan」意為「Miracle Taiwan」（絢奇台灣），融合傳統與新派法式料理概念，以台灣及世界優質食材來創作出精緻料理。MiraWan主廚鄭裕錞Josh在Le Mout樂沐法式料理餐廳服務近10年，一路從基層升至副主廚，而來到MiraWan之後，將突破傳統法式料理的框架，用自己的方式來詮釋法式料理，而食材不管是來自台灣還是國外，重點是要挑到品質最好的食材。西點主廚則由平塚牧人擔任，設計開發數款專屬甜點。





▲綠竹筍．白木耳．豬肉米湯。

菜色部份，主廚也會根據不同的季節來變化，像是「綠竹筍．白木耳．豬肉米湯」就是以時令綠竹筍薄片搭配夏季黑松露，還有白木耳、雞胸，而以干貝、櫻花蝦熬煮的米粥，加一點香椿油提味，有著鮮明風味且富層次的菜餚。

MiraWan組曲47這道溫沙拉是以座落於47樓而命名，用了47種以上蔬食食材與香草，搭配各種醬汁混合拌勻，每一口的味道與口感都不同。熟成血鴨是以不放血的全鴨熟成7天後，取鴨胸肉與鴨腿肉先煎後烤，醇厚飽實的熟成鴨肉風味，熟度恰到好處。





▲MiraWan組曲47。





▲熟成血鴨。

MiraWan餐廳設計環繞的大片落地窗灑落自然光與白色、金屬裝潢共構明亮舒適的雅緻空間，餐廳客席76席，有3個不同規格的包廂，可分別接待8至12人訂席用餐，其中一間以party氛圍呈現的景觀包廂，坐擁台北市中線以北的180度全景。

6月12日起開始試賣的〈MIRAWAN Restaurant ＆ Bar〉，中午套餐4道菜、1480元起，Josh並另外設計了單點菜餚可加價搭配。晚餐有2前菜、1主菜、雙甜點加茶點為2680元起

微風南山星空塔47樓 Mirawan

地址：台北市信義區松智路17號47樓（微風南山星空塔1樓搭乘星空塔電梯到餐廳）

電話：（02）2345-5222

午間套餐：1680元+10%起

晚間套餐：2880元+10%起

