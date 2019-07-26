台北朋友不用到嘉義也吃得到　林聰明砂鍋魚頭首度參加美食展



▲林聰明砂鍋魚頭還是首度受邀參加美食展。



記者黃士原／台北報導、攝影

愛吃美食的好朋友看過來！經濟部商業司每年都會在美食展裡設立「美味食光」主題館，今(2019)年網羅了全台33家業者，以經典美饌、小鎮美食、特色飲品及百年擔露四大主題呈現，其中林聰明砂鍋魚頭還是首度受邀參展，讓台北的老饕不同跑到嘉義就吃得到。





▲林聰明砂鍋魚頭的沙鍋菜。

美味食光主題館今(2019)年網羅了全台33家業者中，就以林聰明砂鍋魚頭最為著名，它可以是嘉義必吃小吃，日前還被收進國際串流影音服務平台Netflix製作「世界小吃」亞洲篇紀錄片。林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧表示，這次是首次受邀參加美食節，直接把生產線拉到台北現煮，讓大家可以吃到熱呼呼的砂鍋菜。





▲阿璋手工麵線糊，一碗只要30元。

還有幾家從中南部來參加美食展，像是鹿港的阿璋手工麵線糊，一碗只要30元，不過相對於台北的麵線糊，阿璋手工麵線糊用的是赤肉羹；來自台南的禾記嫰骨飯則是台南府城傳承50年好口味，使用一隻豬只有二塊的軟排，只能做出8份嫰骨飯。禾記嫰骨飯執行總監說，軟排熬到軟嫩後，吃起來口感有點像牛筋。





▲禾記嫰骨飯。

而連續3年參加美食展的海濱餐廳則是來自高雄旗津，主打海鮮粉絲，XO醬扇粉絲售價150元，可以吃到8顆大扇貝，鮮蝦粉絲售價250元，4條超大隻的海能鋪在粉絲上。

今年商業司還首次結合交通部觀光局「小鎮漫遊年」，設立了「小鎮美食」區，請您細細品味九份芋圓奶茶、鹿港鮮蚵蓋飯、東港文青刨冰及成功客家湯圓；「特色飲品」區裡一次備齊基隆泡泡冰、臺中水果茶、臺南蜂蜜氣泡飲及臺東米台目冰，冷飲冰品隨意挑。





▲XO醬扇粉絲售價150元。





▲鮮蝦粉絲售價250元。

