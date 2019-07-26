圖、文／七逗旅遊網
秋天，漫天的紅葉、銀杏、新鮮的海味，是你來山東的3大理由！約從10月下旬到11月，山東的秋天因金黃的銀杏、茂密的紅葉而變的鮮艷亮眼。除了欣賞秋季美景外，這一季的海鮮也特別肥美，一定要嚐嚐最能保留海鮮新鮮風味的海鮮蒸鍋！
▲天下第一銀杏─浮來山銀杏樹。（圖／喜鴻假期提供）
山東浮來山景區隱藏著一棵銀杏樹王，樹齡接近4千年，見證了古今興衰，堪稱是植物界的活化石，到現在依然枝葉繁茂，讓浮來山的天空在秋天變得金黃耀眼。當這棵銀杏樹王換上秋裝，站在樹下，就像站在一把巨大的金黃色雨傘下，已成為秋季來山東必訪的名勝。
▲臨沂市的銀杏超「團結」，每叢至少都由2株銀杏組成。（圖／喜鴻假期提供）
臨沂市的銀杏林，則讓你看見和銀杏樹王完全不同的數大之美。銀杏是臨沂市的市樹，有片從清朝康熙年間栽種的銀杏林，在秋天營造出一片金色世界，是拍照打卡的超人氣地點。仔細一看，你會發現這裡的銀杏樹相當特別，2株以上的銀杏生長在一起，乍看像是連體嬰一樣，這是因為過去這片銀杏林曾被大量砍伐，只留下了根部，但生命力超強的銀杏還是努力生長，細小的分枝又從根部冒出來，形成了一叢叢的銀杏。
▲珠山芝田生態園紅葉漫天。（圖／喜鴻假期提供）
張家樓鎮珠山芝田生態園，將帶給你最火熱的秋天！佔地1千畝的生態園中，種植了紅色系的美國紅楓、雞爪槭…，秋天可以看到一望無際的紅葉，猖狂地染紅整片天空。夢幻的景色隨便拍都好看，就算不擅長拍照，也能輕鬆捕捉美麗的秋天。
▲澎湃的海鮮料理，讓你徹底體驗海鮮蒸鍋的魅力。（圖／喜鴻假期提供）
賞完秋景，再嚐嚐屬於秋天的新鮮海味，就是最完美的山東秋季玩法！在青島流傳著一句話：「青島的幸福三寶為喝啤酒、吃蛤蜊、洗海澡」，青島盛產海鮮，品質新鮮、美味，喜鴻假期限定行程特別安排來這裡吃海鮮蒸鍋、啤酒喝到飽，高溫的蒸氣鎖住海鮮的鮮甜，讓你每一口都能品嚐到絕佳的好滋味，再配上青島爽口的啤酒，是秋天一大享受！
推薦行程：
▲ 杏會山東～銀杏林、油畫小鎮張家樓鎮(賞楓)、浮來山風景區、八仙渡景區、青島啤酒、台兒莊古城八日(海鮮蒸鍋+啤酒暢飲)[含稅]►►►
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山東三大亮點！你一定要來山東過秋天的3個原因
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