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15場館變「大富翁遊戲點」、數位球池！新北兒藝節8/2起免費玩

點評：免費溜小孩景點！！
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▲新北市兒童藝術節。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北市兒童藝術節於8月2日至11日限期登場。（圖／新北市政府文化局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假最大的兒童放電場又來了！「新北市兒童藝術節」於8月2日至11日限期登場，今年首度串連新北市15處藝文活動及場館，變成大富翁遊戲景點，還有來自西班牙和日本的巨型人偶和齒輪秀，讓民眾不用曬昏頭，在冷氣房裡免花錢玩整天。

▲2019新北市兒童藝術節。（圖／新北市政府文化局提供）

▲來自西班牙6隻高達4米的巨型人偶《Big Dancers》。

「2019新北市兒童藝術節-未來怪獸島」邀請到西班牙的街頭演出，帶來6隻高達4米的巨型人偶《Big Dancers》，京都市觀光協會推薦必看的《GEAR齒輪秀》，與來自日本的超大數位球池《Bubble World》，與一般球池不一樣的是，小朋友可以以丟擲球的方式，與牆上的怪獸角色互動，均為三大全台首發。

▲2019新北市兒童藝術節。（圖／新北市政府文化局提供）

▲來自日本的超大數位球池《Bubble World》，與一般球池不一樣的是，小朋友可以以丟擲球的方式，與牆上的怪獸角色互動。

除了各種不同的藝術體驗外，今年的兒藝節也匯集了各種節目及設施，包括廣受歡迎的兒童版歌仔戲風神寶寶兒童劇團；來自香港的《Tapping》風動裝置等，總數超過15場演出、60種節目，活動期間輪番上演免費看。

▲新北市兒童藝術節。（圖／新北市政府文化局提供）

▲像是「魔幻考古沙坑」是以十三行博物館為主題，打造虛實交錯的室內巨大沙坑，可以一邊玩沙、一邊考古。

新北市文化局長蔡佳芬表示，今年兒藝節以「未來怪獸島」為主題，將市民廣場與市府大廳化身成太空站，並加入許多科技元素，讓民眾們彷彿置身於NASA。在新北市大廳設有互動裝置，像是「魔幻考古沙坑」是以十三行博物館為主題，打造虛實交錯的室內巨大沙坑，可以一邊玩沙、一邊考古，增添趣味互動性。

▲2019新北市兒童藝術節。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「2019新北市兒童藝術節」從8月2日至8月11日在新北市市民廣場及市府大廳舉行。

文化局表示，「2019新北市兒童藝術節」從8月2日至8月11日在新北市市民廣場及市府大廳舉行。「文化小達人.藝術大富翁」即日起至8月31日，民眾可至各博物館索取任務地圖，只要走遍10個地點完成認證，就有機會將最大獎東京來回機票及東京博物館聯票帶回家。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 新北兒藝節

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