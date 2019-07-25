2019台灣美食展7/26-29世貿一館登場　首度新增台灣美食館



▲2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館展出。（圖／記者宋良義攝）



記者黃士原／台北報導

2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館展出，今（2019）年美食展打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等五大展區，而且首度新增台灣美食館，以呈現台灣各地落地生根的多元文化、族群料理特色。

台灣美食館展出內容包含原住民料理、台灣菜、客家菜、粵菜、江浙菜、川菜、湘菜、滬菜、京菜，以及象徵台灣與各國食材、飲食文化、飲食潮流持續激盪創新而產生的創新台灣料理。現場除了靜態的圖文介紹與各菜系代表菜餚的展示外，展期間，每一天都有各菜系名廚來到現場烹飪具代表性的菜餚，如米其林一星亞都麗緻天香樓主廚楊光宗。



▲大地酒店奇岩一號的招牌人氣菜「剁椒魚頭」。(圖／大地酒店提供)

另外，廣受好評的廚藝教室今年特別擴大區域，分為Ａ、Ｂ兩個教室，以「健康動手做」為主題，分為「親子動手做」、「想念媽媽的味道」、及「放閃便當菜」，台灣觀光協會會長葉菊蘭還提到，在這裡都有大廚教學，可以學到滷肉飯、麻油雞等屬於媽媽的味道。



為了延續美食展的效益及熱度，整個8月都是「台灣美食月」，葉菊蘭說，邀請全台各地飯店與餐廳加入響應，讓台灣美食的魅力持續發酵，在這裡飯店裡都可以吃到專為台灣美食月所設計的料理。





▲天香樓-神仙砂鍋鴨湯。(圖／亞都麗緻提供)

交通部觀光局張錫聰副局長在致詞時也提到，國際旅客印象最深刻的就是台灣美食，美食就是推展台灣觀光的最好資源、也是利器，因此今年美食展新增許多創新的規劃，觀光局也在展內設置了「鎮點台灣」及「小吃大器」兩個展館。

今年大會推出「填問卷抽好康」活動，入場民眾只要填完大會問卷，即可到大會舞台區參加APP互動遊戲抽獎，獎品內容包括高級飯店住宿券、泡湯券、遊樂園門票及各式餐飲券等贊助好禮。

2019台灣美食展

時間：2019年7月26～29日

地點：台北世貿一館﹙台北市信義路5段5號﹚

展覽期間票：全票NT＄200 優待票NT＄150愛心票NT＄100

＊展覽期間能現場直接刷悠遊卡入場