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假冒Booking.com「送回饋金」騙信用卡號　見5筆盜刷老公傻：驚喜旅行？

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▲▼ 信用卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲近日有詐騙集團假冒知名訂房網站行騙，造成民眾信用卡遭國外盜刷的問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

旅遊中心／綜合報導

用線上訂房網站比價賺折扣是現代人的旅行好幫手，但近月不少網友遭遇詐騙集團以知名網站Booking.com名義詐騙，其中一名女網友抱怨自己收到「送你回饋金」的官網e-mail，誤信為官方回饋活動回填資料，事後信用卡遭到國外盜刷5筆，查看戶頭的老公還以為女網友瞞著自己私下安排「驚喜之旅」。

這名廖姓女網友長期使用Booking.com網站安排出國旅遊歇腳地點，前些日子收到一封格式與官網風格十分相似的「回饋金確認信」，只需點進信件按鈕更新信用卡資料後就能獲得回饋金。由於Booking.com的使用者郵件地址不會公開，該女網友考慮後才不疑有他回填資料。

不料事隔幾日，這名網友的先生發現戶頭餘款剩不到多少錢，查詢後才發現卡號已在歐洲遭到盜刷，這才醒悟是遭到詐騙，連忙聯絡銀行。

另一位李姓網友更是接到詐騙電話，自稱是國泰銀行承辦人員以「Booking.com刷卡有誤」名義訛騙信用卡號前12位號碼。其他網友指出，詐騙集團極有可能以駭客手法購得網友訂房資料，由於訂單上都有交易信用卡號的末4碼，只需用電話套出前12位卡號，就能讓詐騙集團作網路盜刷。

▼李姓網友將詐騙電話後半段錄音，特地上傳Youutube警惕其他人不要受騙。

李姓網友並回查詐騙電話，確認顯示的號碼的確是國泰銀行的分行號碼，他特此警惕網友，就算號碼無誤，也可能是詐騙犯經由轉號服務「自填」的號碼取信名眾。如果接獲自稱是銀行或訂房網站電話，可先掛斷電話，撥打該公司客服專線或165反詐騙諮詢專線確認，千萬不要輕易透露個資或卡號。

針對此事件，Booking.com官方回應，「自創立以來一直將個人資料的隱私安全保護視為首要任務，作為一家全球線上訂房領導品牌，我們不斷強化資訊安全系統以保護消費者及合作夥伴，同時，內部專業的資安團隊也以最嚴格的標準，24小時不間斷地監測任何詐騙行為，透過定期的偵測系統我們可以快速地掌握並解決任何潛在的不法活動，並藉由內部資安專家及專業機構人士的建議，更加精進我們的服務。」

目前Booking.com已經開始調查此次的事件，若是消費者有任何問題，可再進一步詢問Booking.com。

關鍵字： Booking.com 詐騙 信用卡盜刷 訂房網站

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