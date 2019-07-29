點評：J個蛋糕會不會太吸引人啦～～～＞＜

文、圖／萍子



台北甜點林立，想找間溫馨日式鄉村風甜點店，萍子推薦蜜菓拾伍甜點咖啡店Migo’s Cakes，地處台北捷運雙連站巷弄美食，每日手作新鮮限定日式戚風蛋糕，推出不同水果戚風蛋糕，抹茶挑選京都井六園抹茶，散發自然抹茶苦香韻味，蜜菓拾伍低消一杯飲品，不酌收10％服務費，台北大同區赤峰街甜點、赤峰街下午茶、雙連站甜點推薦，IG網美打卡下午茶，中山站下午茶，戚風蛋糕外帶，抹茶控必朝聖，台北甜點必吃推薦。

如何造訪蜜菓拾伍甜點咖啡店Migo’s Cakes 交通？可搭乘台北捷運雙連站，從雙連站出來，往民生西路轉進赤峰街第一條巷子左轉，步行約3分鐘可抵達，騎車來訪，位於民生西路上有汽機車停車格。

隱身在台北大同區赤峰街整排民宅中，稍不注意就錯過了，店門口醞釀日式鄉村風情境，小巧精緻的文青店面。

特別掛上鐵片、裸空的蜜菓拾伍甜點咖啡店Migo’s Cakes Logo識別設計，散發著日式氣息，曲線英文字體，給予人溫暖與親和力，透露出這是主打日式風格的甜點店。

推開門進入店內，整個帶有木頭暖色調的日系鄉村風空間，加入大量北歐風座椅，木頭呈現，黃色燈光，格外舒服用餐空間，店內提供幾十張座位區，以及一張大長桌、一張四人大桌，共桌格局。

水杯採自助式拿取，所以這裡不酌收10％服務費。

入口處櫃子，提供許多書籍、雜誌可翻閱，打發美好時光。

走道盡頭，則是歐式沙發座墊，共六張兩人座位區，非常有設計感，很舒服的環境。

開放式吧台，一覽無遺服務人員現場製作的景象，背後整排乾淨整齊的器物擺放，透露出店內品味與喜好，嚴選高檔精緻好茶、咖啡豆等挑選，更透露出用心程度。

冰櫃擺放每天新鮮製作的日式戚風蛋糕，現點現製作，還會裝飾，連水果都是現點現切，講求新鮮，需要花點時間等候，因美味的食物、甜點都是現場弄出來的，這對於一般台北甜點店來說，是很難能可貴又少見的。每一次造訪都是驚喜，因為每一次都會推出不同風味的戚風蛋糕。

菜單設計，也很講究，一整本木頭翻頁，插畫視覺呈現，很用心，帶有童話般的溫度，從咖啡、茶飲、抹茶都提供，飲料平均都100多元，日式戚風蛋糕也是180～230元／1個，來店內用餐，蜜菓拾伍低消一杯飲料，不收10％服務費。

除了甜點之外，也有部份的鹹食三明治可選用。

抹茶拿鐵165元，挑選京都井六園抹茶粉，這支抹茶粉帶點苦澀，少了小山園抹茶粉帶回乾的特色，反倒增添抹茶本身的苦香，層次更分明。

點了：芒果戚風210元，是一整個戚風蛋糕呈現，圓形外觀，中間與旁邊都有芒果點綴，芒果嚴選小農栽種的屏東芒果，台灣特色水果與戚風結合，光看就很有份量，給的超有誠意。

每一口都是芒果果肉，沾著芒果風味鮮奶油，每一口都是芒果香，這裡的戚風蛋糕屬於羽量級，吃起來很輕盈，柔軟綿密的戚風蛋糕，不乾不柴，跟磅蛋糕那種紮實口感不同，沾著鮮奶油一起吃，增添變化，非常好吃，有水準。

盛夏芒果盛產，萍子點了這款芒果戚風，覺得非常超值，芒果鮮甜所組合的戚風蛋糕，甜而香淳，清爽蓬鬆的戚風蛋糕，沾著現打的鮮奶油，奶香濃郁，無負擔，超級可口美味，若你也是甜點控，更是戚風蛋糕控，絕對必來朝聖，讓你吃過蜜菓拾伍甜點咖啡店Migo’s Cakes，念念難忘，一直想念這裡的甜點好味道。

蜜菓拾伍甜點咖啡店Migo’s Cakes

地址：103台北市大同區赤峰街77巷3號

電話：02 2550 6505

時間：13：00～20：00（週三、週四公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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