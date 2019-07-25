體感瞬間降10度！「北部最涼鐵馬道」新北到宜蘭只要10分

▲舊草嶺隧道是北台灣相當知名的一條自行車「避暑」路線。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／新北報導、攝影

搭車太快，怕錯過風景，走路太慢，怕沒耐性，單車的速度剛剛好，近年來也成為觀光單位主推的旅行模式。2019自行車節 「Light up Taiwan極點慢旅」已正式開跑，以騎乘自行車的方式，連結台灣最北及最東、最南和最西四座燈塔，帶民眾用每小時15公里的時速，悠悠緩緩認識台灣之美。

▲極北點-富貴角燈塔騎遊會在11月16日登場。

為了讓親子族也能輕易上手，交通部觀光局今年特別將「Light up Taiwan極點慢旅」路程縮短，由原本百公里改成20、30公里即可達陣，提高參與成就感。四場分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」，民眾可依路程長短或個人喜好做選擇。

▲7月27日首發的「極東點-三貂角燈塔騎遊」。

7月27日首發的「極東點-三貂角燈塔騎遊」，由東北角管理處遊客中心出發，騎行堪稱北台灣最經典路線的「福隆舊草嶺隧道」，行經石城觀景區、三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村再回到遊客中心，全程約25公里，路線平坦好騎，初學者也能輕鬆騎乘。

▲「福隆舊草嶺隧道」是由舊北迴鐵路改建成鐵馬車道。

「舊草嶺自行車隧道」從貢寮通往石門，全長2,167公尺，是北台灣第一條以鐵路隧道改建成的鐵馬隧道，一入內一陣涼意迎面而來，體感溫度瞬間降了10度，背景音樂播送著「丟丟銅仔」，宛如穿越時空回到舊時光，途中會經過「新北市至宜蘭縣」標誌，意謂從貢寮騎到了石城，相當奇妙。

▲途中會經過「新北市至宜蘭縣」標誌，意謂從貢寮騎到石城，相當奇妙。

經過約10分鐘的沁涼，即可重見洞外光明，抵達石城觀景台後，遠方的龜山島正浮在太平洋上，像是水墨畫一般引人入勝，附近有古厝、賣著石花洞的攤販，可以小作休憩。

▲舊草嶺隧道全長2,167公尺，現在規劃為結合歷史、文化、觀光的「鐵馬隧道」，相當適合親子前來。

雖然這次因為時間關係，無法走完全程，到三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村一探究竟，但藉由台灣自行車協會的專業帶領下，想必會是無比難忘的經驗。回到福隆街上還完車後，記得到火車站前買份「福隆便當」餵飽五臟廟，回味經典配菜的美好滋味。

▲離開前記得到火車站前買份「福隆便當」，回味經典配菜的美好滋味。

▲▼抵達石城觀景台後，遠方的龜山島正浮在太平洋上，像是水墨畫一般引人入勝，附近有古厝、賣著石花洞的攤販，可以小作休憩。

極點慢旅將搭配極點集章方式，遊客可選擇參加自行車系列活動或自主完成4極點集章，完成後，即可獲得紀念證書1份，各場次參加者還可獲贈價值2000元的Sky太陽眼鏡，而報名8月11日雲林濱海小鎮慢旅者則贈送美利達自行車帽。

▲「Light up Taiwan極點慢旅」已正式開跑，以騎乘自行車的方式，連結台灣最北及最東、最南和最西四座燈塔。