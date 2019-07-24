

▲平均每隻只要1塊錢，「聚」昆布鍋推出15元加購15隻白蝦限時優惠。(圖／王品提供)



記者黃士原／台北報導

北海道昆布鍋的專家「聚」歡慶15週年慶，推出「1塊吃蝦+15元」活動，只要15元就可加購15隻白蝦，平均每隻只要一塊錢，隻精選鮮甜飽滿白蝦，誠意十足，蝦蝦控錯過就可惜了。除了白蝦之外，季節限的直逼21公分海大蝦與北海道生食級干貝也是鍋控的最愛。

即日起至8月11日至官網索取一塊吃蝦券，即可享消費兩客套餐15元加購15隻蝦活動。





▲季節限的直逼21公分海大蝦與北海道生食級干貝。(圖／王品提供)

聚北海道昆布鍋提供來源自於北海道新鮮食材與鍋物，以嚴選昆布慢火熬煮，不添加任何人工味素，讓天然的甘甜海味完全融入昆布湯；而蛋白質高達22%、脂肪含量又只有4%的新鮮白蝦涮入昆布湯頭之後，把大海的鮮甜味道融入湯底。





▲酷客舒肥牛排。（圖／黃士原攝）



近年來王品旗下品牌正在進行汰弱留強，繼乍牛之後，王品集團旗下餐飲品牌「CooK BEEF!酷必」也將收掉，目前唯一的新光A11店預計在8月31日結束營業。而在8月底結束營業前，酷必也特別祭出指定主餐肉量免費加30%加量不加價的優惠活動，讓消費者把握最後機會吃招牌牛排飯。

即日起至8/31結束營業前，到酷必點用指定主餐肉量免費加3成，每天的下午2點至5點到店裡消費主餐，還可享免費升級套餐（A套餐）；此外，在7月底前消費1客主餐，免費贈王品旗下新品牌「樂越」河粉升級套餐優惠券，8月份則是贈送沐越青木瓜沙拉招待券1張。