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歇脚亭進軍日本　聯手壽司郎推出「會發光的珍珠奶茶」

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▲歇脚亭進軍日本　聯手壽司郎推出「會發光的珍珠奶茶」。（圖／歇脚亭提供)
▲歇脚亭聯手壽司郎在日本推出「會發光的珍珠奶茶」。（圖／歇脚亭提供)

記者黃士原／台北報導

聯發國際餐飲集團旗下歇脚亭已有28年的歷史，近年來積極以Sharetea為品牌在世界各地展店，店數已達500家。日前Sharetea正式進軍日本市場，與日本壽司郎與聯名珍開賣「會發光的珍珠奶茶」，立刻搶佔IG、Twitter等社群媒體版面。

不同於日本坊間奶茶店的黑色珍珠，Sharetea與壽司郎聯名款是特製的黃金珍珠，經由在杯底打上燈光，一顆顆金黃色的珍珠立即透出炫目光芒，讓日本民眾驚呼連連，每杯售價日幣280元。

▲歇脚亭進軍日本　聯手壽司郎推出「會發光的珍珠奶茶」。（圖／歇脚亭提供)
▲在日本壽司郎可以喝到「會發光的珍珠奶茶」。（圖／歇脚亭提供)

最近一年來珍奶在日本掀起的熱潮，壽司郎社長水留浩一也觀察到了這個現象，卻始終沒有喝到心目中夢幻的那種口感。因緣際會之下，壽司郎社長來到台灣，經友人介紹去東區Sharetea的旗艦店品嚐了招牌的珍珠鮮奶茶，發現這就是他尋覓已久的口感，於是開啟了合作的契機。

聯發國際表示，經過將近一年的溝通，不斷的接受日方對產品品質的嚴格要求，比如珍珠粉圓的每一顆大小、重量都要在一定的標準，甚至連生產出來後還要用色卡對顏色，終於生產出口感極佳又晶瑩剔透的黃金珍珠。

為歡慶Sharetea成功登陸日本，7月26日台灣Sharetea各門市「珍珠鮮奶茶」及歇脚亭創始店「招牌珍珠奶茶」買一送一。

關鍵字： 美食快訊 歇脚亭

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